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蔡總統高雄競總成立 支持者：期待聽到蔡賴配

最新更新：2019/11/16 17:36
總統蔡英文在高雄市的競選總部16日下午正式成立，配合活動，現場周邊也進駐不少小吃攤商，還有農漁產品市集，受到民眾歡迎。中央社記者陳朝福攝 108年11月16日
總統蔡英文在高雄市的競選總部16日下午正式成立，配合活動，現場周邊也進駐不少小吃攤商，還有農漁產品市集，受到民眾歡迎。中央社記者陳朝福攝 108年11月16日

（中央社記者陳朝福高雄16日電）總統蔡英文高雄市競選總部今天下午成立，周邊上午起即紛紛進駐「民主豬腳」「山粉圓」等攤商，也吸引大批支持者消費，支持者也表示最希望聽到宣布「蔡賴配」。

2020蔡總統高雄競總設在高雄市議會後側的議會路、光華路口，空地面積廣大，也臨近捷運鳳山西站，交通便利，不少支持者即搭乘捷運到場。

會場周邊上午供攤商進駐，供應民主豬腳、熱狗、炒米粉、古早味杏仁茶和山粉圓等美食，吸引大批消費者品嚐，梓官區等多個農漁會也設攤販售魚丸和芭樂等農漁產品。

一名陳姓民眾表示，現場有美食品嚐，也可逛市集，舞台上也有勁歌熱舞和老歌，競總成立像是一場熱鬧的嘉年華會，展現贏面的氣勢。

蔡總統與前行政院長賴清德的「蔡賴配」是這場造勢活動關注的焦點，陳姓民眾表示，支持者都希望當場聽到宣布「蔡賴配」，雖然下午傳出「蔡賴配」將在台北宣布，但也傳出造勢晚會有「蔡賴同框」，兩人合作並肩作戰將更振奮支持者。

蔡總統高雄競總的工作人員一大早忙著布置現場和試音等預備工作，並擺放約5萬張椅子，不少民眾也提早來看場地，感受選戰的氣氛。（編輯：謝雅竹）1081116

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