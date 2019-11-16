小英高雄競總成立造勢 蘇貞昌細數總統政績

總統蔡英文（前中）高雄市競選總部成立大會16日登場，前行政院長賴清德（前左3）到場與蔡總統同台造勢，總統府秘書長陳菊（前右2）、行政院長蘇貞昌（前右3）與副院長陳其邁（前左2）也出席與會，眾人攜手展現民進黨團結氣勢。中央社記者董俊志攝 108年11月16日

（中央社記者王淑芬、溫貴香高雄16日電）尋求連任的總統蔡英文高雄市競選總部今天成立，行政院長蘇貞昌細數蔡總統領導有方「有政府會做事」的實例，呼籲支持者相挺蔡總統、並讓高雄立委「八仙過海」。

蔡總統高雄競選總部是六都第一個成立的，下午4時成立，支持者大量湧現，現場旗海飄揚，民眾熱情沸騰，大約下午5時30分，主辦單位喊出現場超過10萬人，支持者展現團結必勝的決心。

蘇貞昌致詞指出，為了展現誠意，一早從台灣頭衝到台灣尾就是要向高雄市民請託支持蔡總統連任、立委「八仙過海」。

他說擔任院長滿10個月，努力為打拚，細數從把關非洲豬瘟做起，為守護台灣的養豬產業及經濟，免於淪陷成為非洲豬瘟疫區；審慎因應中美貿易大戰，果然在聯合國的報告中被認為台灣是最大的受益者，包括台商回流投資逾新台幣7000億元，外商加碼投資等。

另外他還提到，政府減稅、財政收支平衡，還有對嬰幼兒補助、漁民出海通訊補助等，在在都證明總統領導有方「有政府會做事」的局面。

他呼籲支持者票投蔡總統、高雄立委八仙過海、政黨票也要給會顧台灣主權的民進黨。他不忘批評國民黨不分區立委提支持統一的人，如讓這些人進立法院，國防及外交就沒機密。

行政院副院長陳其邁致詞時，先為去年有負選民所託致歉，他批評近一年來，高雄市長韓國瑜「輕諾寡信、政見跳票」，不到4個月的時間就說要選總統，還對自己說過的話反問「誰說的，有白紙黑字嗎？」是個沒信用的人；韓國瑜請假選總統讓市民找不到市長，令人很「厭氣（台語，指生氣）」。

陳其邁說，沒有忘記對高雄的承諾，「高雄的事情是陳其邁的事、是民進黨的事」，允諾要推動橋頭科學園區和台南科學園區連成一氣成為最有價值的科技產業廊道，創造更多的經濟產值及創就業機會。

總統府秘書長陳菊拜託支持者要相挺高雄立委「八仙過海」，籲大家當蔡總統的後盾；因為全世界都在關注這名優質理性的總統能否得到支持、國會是否過半。她籲大家務必出來投票，讓蔡總統連任、高雄立委「八仙過海」才能讓總統的改革成功。

蔡總統高雄競總主任委員、立委管碧玲呼籲大家覺醒，堅定支持民進黨及提名的參選人。

高雄市提名的8席立委參選人，包括立委劉世芳、邱志偉、李昆澤、賴瑞隆等人允諾全力推動橋頭科學園區創造更高的經濟產值，立委輪番致詞時指出，要延續這一屆立委全壘打的佳績，一定要讓民進黨「八仙過海」。

立委邱議瑩、許智傑、林岱樺、趙天麟也呼籲高雄人在明年1月11日一定要站出來，展現贏回高雄、捍衛台灣的決心，具體行動支持蔡總統連任、立委8席當選。（編輯：謝雅竹）1081116