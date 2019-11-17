遭郭新政指強拆其他立委參選人招牌 黃昭順報案提告

與國民黨立委參選人黃昭順（右）同為高雄市第3選區（左營、楠梓）的無黨籍立委參選人郭新政（左），指黃昭順強拆她和其他參選人招牌。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳朝福高雄17日電）與國民黨立委參選人黃昭順同為高雄市第3選區（左營、楠梓）的無黨籍立委參選人郭新政，指黃昭順強拆她和其他參選人招牌；黃昭順今天澄清「絕無此事」，並向警方報案提告。

郭新政以「真的是在地皇帝！」為題，在臉書貼文表示，「強拆我和其他候選人的招牌，光天化日下直接讓我們倒退回封建時代。知道這件事情的攤商全部都在講，這一次真的玩過頭了。現在整個哈囉市場只准上她的招牌，其他寧願空下來，房東礙於壓力不願意租給其他人。」

郭新政接受中央社記者電話採訪表示，她的多面廣告原在左營哈囉市場等地，承租3個月，並提前1個月要續租，但房東都表示有壓力，「百姓們真的還要縱容這樣的人在政壇魚肉鄉民嗎？」希望能維護正義公理。

黃昭順上午在跑行程由助理接聽電話，至記者發稿未回應，但今天有發布新聞稿及貼出向轄區高雄市警察局左營分局左營派出所報案提告三聯單照片。

黃昭順於新聞稿中表示，針對媒體報導她強拆其他立委參選人廣告看板一事，她鄭重澄清「絕無此事」。對於這種未經查證、憑空杜撰的惡行，已於昨天晚間8時9分向轄區警方提起刑法第310條第2項「加重誹謗罪」告訴，請求查明真相、嚴懲不法。

黃昭順也以「選戰倒數 惡質抹黑栽贓開始了！」為題，在臉書貼文表示，網路霸凌、惡質抹黑栽贓開始了！對於有人在其個人臉書，完全未經查證，誣指她「真的是在地皇帝」，擅自拆除其懸掛於左營哈囉市場廣告看板，涉及刑法第310條第2項「加重誹謗罪」等，已向轄區警方訴請偵辦，以正視聽。

黃昭順表示，一貫主張正面良善選舉風氣，對於惡意中傷之抹黑流言非常令人不齒，希望各位鄉親網友們能夠看清事實真相，勿輕信謠言。

高雄市第3選區將由尋求連任的民進黨立委劉世芳迎戰黃昭順，第三勢力民眾黨莊貽量、郭新政也加入戰局。郭新政是已故台北市議員李新友人，為了「誰摔死了李新」，包括出書、嗆聲「為民除害」，把矛頭對準黃昭順，選舉看板就豎在黃昭順的隔壁，寫著「黃昭順我來了」，火藥味相當濃厚。（編輯：李亨山）1081117