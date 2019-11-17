蘇貞昌為女兒蘇巧慧站台 力挺拚連任

民進黨新北市立委蘇巧慧（中）17日在新北市育林國小舉行「蔡英文蘇巧慧樹林聯合競選總部」成立大會，邀請立法院副院長蔡其昌（左）、行政院副院長陳其邁（右）等人站台。中央社記者王揚宇攝 108年11月17日

（中央社記者王揚宇新北17日電）民進黨立委蘇巧慧今天舉行樹林競總成立大會，邀請父親、行政院長蘇貞昌等人到場力挺；蘇貞昌說，女兒在立法院的表現專業，也替地方爭取很多建設，希望大家繼續支持蘇巧慧，讓她留國會。

尋求連任的民進黨新北市立委蘇巧慧今天在新北市育林國小舉行「蔡英文蘇巧慧樹林聯合競選總部」成立大會，邀請立法院副院長蔡其昌、行政院副院長陳其邁及蘇貞昌等人到場力挺。

蔡其昌上台致詞指出，蘇巧慧在國會問政專業、認真，是評鑑第1的立委，好險他現在是當副院長，要不然立委評鑑，自己只能排第2；此外，蘇巧慧選區的選民很幸福，因為蘇巧慧連任立委，還附上一位行政院長。

蔡其昌也提到，總統蔡英文與民進黨政府支持年輕人，不但讓年輕人的薪水增加，也讓年輕人的負擔減少，這才是真正的「發大財」。

陳其邁則是稱讚蘇巧慧說，她是3年當10年用，1屆做的成果超過10年，所以他來力挺會做事的蘇巧慧。

蘇巧慧致詞指出，她上任後努力工作，國會有表現、地方有成績，絕對可供大家檢驗，例如各校的軟硬體設施改善、捷運樹林萬大線納入前瞻計畫等，她是真正能夠發現問題、了解問題，並提出解決辦法的立委。

蘇貞昌在女兒陪同及支持者的簇擁下上台致詞；蘇貞昌說，他和女兒一起站上舞台，心中有無限感慨，因為鄉親支持蘇巧慧進國會，這4年來才有機會讓民主更堅定、地方的聲音能進入國會，讓台灣的民主前進，今天看到那麼多鄉親到場，他們父女倆深深感動。

語畢，蘇貞昌與蘇巧慧向在場支持者鞠躬敬禮，表達感謝之意。

蘇貞昌指出，今天是以行政院長及爸爸的身分向鄉親報告，也向大家感謝，而蘇巧慧在立法院問政認真，不僅早已做好準備，「3年來的成績更是贏過人家3屆」，而且很多人稱讚女兒口才不輸他，但親和力比他還要更好。

蘇貞昌接著說，蘇巧慧3年來完成地方過去幾10年許多未能完成的事，而且蘇巧慧也爭取很多地方建設，例如爭取大安路國有地綠美化、開放樹林糧倉，也成功向前行政院長賴清德爭取到捷運樹林萬大線納入前瞻基礎建設預算等。

對於國民黨說蔡政府沒做事，蘇貞昌以非洲豬瘟防疫一事反擊，他提到，自己擔任行政院長第一天就到桃園機場視察，下令旅客行李百分之百檢查，防堵中國非洲豬瘟，這就叫做「有政府會做事」。

蘇貞昌接著說，因為蔡政府拚經濟有成績，第一件事情就是幫大家減稅，並且加碼補助，減輕大家負擔，而且政府年底結算還能有結餘，明年的國家預算也已編列完成送立法院，是22年來首次收入與支出平衡，這就是政府會做事的表現，因此要讓蔡總統連任，台灣才會更好。

蘇貞昌提醒，明年的選舉，不只總統要贏，國會也要過半，政府才能真正衝衝衝；另一方面，看到香港現在的狀況，就是因為沒主權、沒民主、沒自由，人民才會遭受政府打壓，希望大家把政黨票投給支持台灣主權及民主的民進黨，讓民進黨跟蔡總統一起守住台灣民主。（編輯：楊凱翔）1081117