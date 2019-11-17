不分區爭議 韓國瑜：不能戴面具騙人

（中央社記者王承中台北17日電）國民黨不分區立委名單雖定案，但仍有爭議。國民黨總統參選人韓國瑜今天說，不分區名單跟人民期待有落差，「我們不能不面對問題或戴面具騙人」，若不栽培年輕人、不改革，絕對會被人民唾棄。

國民黨不分區立委名單引發基層反彈，日前雖定案，但由於爭議人選，除前陸委會副主委張顯耀遭中央委員投票否決外，包含救國團主任葛永光妻子車宜靜、中常委范成連、退將吳斯懷的得票都不好看，再加上韓郝連系統的反彈，藍營內部仍暗潮洶湧。

韓國瑜、吳敦義今天下午共同出席新北市韓國瑜婦女後援會成立大會，外界關注兩人互動。兩人約在下午3時許抵達現場，受到支持者熱情歡呼，上台後並肩而站，也不時轉頭交談，互動十分自然，吳敦義在致詞時也拜託支持者全力支持韓國瑜高票當選。

不過，對於不分區名單爭議，韓國瑜在會後受訪時表示，他認為國民黨這次不分區名單確實跟人民期待有落差，「我們不能夠不面對問題或是戴面具騙人」，若國民黨不栽培年輕人、不走改革之路，絕對會被人民唾棄。

韓國瑜指出，他和國政顧問團一直大聲疾呼要培養年輕人，若有幸當上總統，在內閣閣員及所有人員的晉用上，一定優先考量年輕人。年輕人就是台灣、也是國民黨未來的希望。

吳敦義則並未受訪，早一步離開會場，前往下個行程。他在上午行程表示，這是經黨內嚴謹程序，且公正、公開，並非一人可做的決定。

對於吳敦義自提為國民黨下屆不分區立委，爭取下屆立法院長，遭黨內連系批評，甚至傳出選後可能逼宮要吳讓出黨主席之位。對此，國民黨中央委員連勝文辦公室表示，「相關報導並非事實」，「扯到逼宮，真的是鬼扯」。

但連勝文也強調，國民黨不分區立委名單不是只要爭取黨內200多名中央委員同意，只侷限黨內小圈圈，而是要設法爭取全國2300萬民眾支持與認同，能否提出一個嶄新面貌且符合人民期待名單，讓外界感受魄力與決心，比誰做黨主席都來得重要。

連辦表示，黨主席任期到2021年，「現在炒作這議題，甚至扯到逼宮，真的是鬼扯」；相關消息或許是要爭取不分區的人刻意放出的訊息，試圖轉移焦點、混淆視聽，但「這對國民黨絕非好事」。（編輯：蘇志宗）1081117