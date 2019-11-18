東吳大學部分學生連署 反對柯文哲到校演講

（中央社記者梁珮綺台北18日電）台北市長柯文哲明將赴東吳大學雙溪校區以「市政新文化」為題演講，不過，東吳部分學生發起連署，反對柯到校演說。對此，台北市副發言人戴于文說，柯文哲及市府表示尊重。

東吳大學14名學生連署反對柯文哲到校演講，在聲明中指出「拒絕虛假新政治，抗議反民主文化」，批評柯文哲所展現的歷史文化已使台北市快變成一個只有高樓的空殼，所展現的政治文化是透過柯粉的集體護航進而達到鬥爭政敵的效果。

聲明指出，柯文哲所展現的性別文化是性別觀念偏差、心理將女性極度物化的失格政客，所展現的統獨文化，則是帶領台灣人民迴避統獨議題，漠視中共的統戰行為。

發起的學生在聲明中表示，東吳大學政治學系是一個教育學生追求民主、自由與人權價值，擁有悠久歷史的系所，不該自甘墮落的邀請有違系上價值的失格政客前往，呼籲東吳大學政治學系都會治理研究中心懸崖勒馬，立即取消演講。

戴于文表示，受東吳大學政治系邀請，柯文哲明晚仍將赴東吳大學以「市政新文化」為題發表演講，對於校內部分師生發起網路連署，反對柯到校演說，柯文哲及市府表示尊重。

戴于文說，柯文哲上任至今，常受邀到校園分享市政經驗及人生故事，盼藉由演講場合的臨場感及提問互動，除宣傳市政，也能傾聽學生不同觀點。（編輯：李亨山）1081118