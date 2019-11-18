外交部：柬埔寨堅持一中 不同意互設代表機構

（中央社記者顧荃台北18日電）柬埔寨台商抱怨政府未在當地設辦事處，辦理文件相當麻煩，對此外交部今天表示，這是因為柬埔寨政府堅持「一個中國」原則，使台灣無法派員進駐柬埔寨服務當地的台商及僑民。

蘋果日報報導，國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今天訪問柬埔寨時，台商抱怨台灣在柬埔寨沒有辦事處，文件認證都必須送到越南辦事處處理，當地台灣人做生意或婚配等事務程序相當麻煩，批評政府只會踢皮球。

外交部發言人歐江安晚間表示，兩國互設代表機構須經雙方政府同意，由於柬埔寨政府堅持「一個中國」原則，至今尚未同意與台灣互設代表機構，以致政府無法派員進駐柬埔寨服務當地的台商及僑民。

歐江安指出，為了兼顧旅居柬國的台商及僑民的需要，政府責成駐胡志明市辦事處兼轄柬國領事業務，並由柬埔寨台商會居間協助辦理文件證明、遺失護照補發等寄送事宜，以免往返奔波柬、越兩地。此外，駐胡志明市辦事處也不定期派員赴柬國出席台商及台僑組織活動，與相關社團合作協處民眾的申請案件。

歐江安說，至於柬國人士的文件證明申請案，駐胡志明市辦事處一向依規定提供驗證服務。簽證部分，依據現行簽證申請規定，柬國人民可以到任何一個台灣駐外館處申請簽證，也適用「東南亞國家優質團客來台觀光簽證作業規範（觀宏專案）」及「東南亞國家人民來台先行上網查核（有條件式免簽證）」等簽證便利措施。

她說，外交部並特案同意柬國配偶的親屬得申請電子簽證來台灣探親。整體而言，已經提供旅柬僑民以及柬國國民非常便捷的領事服務。

她表示，柬埔寨為新南向政策目標國家之一，外交部將持續透過管道洽詢柬方與台灣互設代表機構，目前仍在等待柬國當局的正面回應。（編輯：蘇志宗）1081118