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退選立委未登記 陳杰：一言既出駟馬難追

最新更新：2019/11/18 22:36

（中央社記者蕭博陽彰化縣18日電）前彰化市長陳杰宣布退出第10屆立法委員選舉後，今天果真未前往縣選委會登記，陳杰表示，政治人物最重要是誠信，敢說敢做，一言既出，駟馬難追，現階段也不支持特定參選人。

陳杰先前表態選立委，違紀遭國民黨開除黨籍，但他堅持繼續參選，招募人馬成立競選服務處，導致彰化縣第二選舉區藍軍鬧分裂，但陳杰昨天突然宣布，國民黨主席吳敦義將自己不分區立委排序調到安全名單邊緣，雖仍不滿意，但他依承諾退出立委選舉。

陳杰說，雖主動宣布退出彰化縣第二選區立委選舉，但並非代表滿意吳敦義調降名次作法，呼籲吳敦義，國民黨應該在向中央選舉委員會遞出全國不分區立委名單時，主動將吳敦義、夫人幫等不適合人選排除於名單，以重振國民黨支持者信心。

第10屆立法委員選舉今天開始登記，陳杰果真未到彰化縣選舉委員會辦理作業，他說，政治人物最重要是誠信，敢說敢做，一言既出，駟馬難追。

他也說明，絕無被「摸頭」交換條件，至於會不會支持其他立委參選人，現階段不會支持特定參選人，交由選民選擇，他未來持續做好服務，關心彰化未來。（編輯：唐聲揚）1081118

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