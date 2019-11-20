柯文哲稱109年投票後 蔡總統兩岸政策會轉彎

（中央社記者梁珮綺台北20日電）身兼台北市長的台灣民眾黨主席柯文哲今天說，明年1月11日投票日後，總統蔡英文的兩岸政策會轉彎，「她一定會轉彎，兩岸這樣下去我才不信，ECFA明年就到期了」。

柯文哲也表示，民眾黨絕對會進入國會，但政黨票若僅拿5%，只送2席立委到立法院沒有太大用處，因席次愈多影響愈大，愈能制衡國民黨與民進黨，他說，進軍國會目的是取得話語權。

柯文哲中午接受中廣流行網「蘭萱時間」主持人蘭萱專訪，暢談2020總統選舉、民眾黨進軍國會以及「郭柯宋」合作等議題，節目內容將於明天上午播出。

柯文哲說，民眾黨信念除了推倒藍綠，還有高舉國家治理，否則任何口號看起來都會像是義和團，在節目中要求蔡總統說明台灣價值，稱蔡總統當年問他，如今換他反問。

柯文哲認為，香港反送中運動愈演愈烈，儼然成為慢性疾病，若非反送中事件，蔡總統民調不會止跌回升，只要播出港警入校園打人、發射催淚彈的畫面，「今日香港，明日台灣，吃芒果乾（意指亡國感）還是有效」。

不過，他表示，「我態度是這樣，我沒有要選總統，就等1月11日以後，看她（指蔡總統）怎麼轉彎」，坦言民進黨應會持續執政，但蔡總統的兩岸政策一定會轉彎，「兩岸這樣下去我才不信，ECFA（兩岸經濟合作架構協議）明年就到期了」。

被問及政黨票數估計時，柯文哲說，政治要做廣告，但不要急，並舉日本明治維新為例，指明治維新雖改變日本，但非一朝一夕改變，必須要好幾十年，民眾黨進軍國會，當然席次愈多、力量愈大。

柯文哲坦言，親民黨主席宋楚瑜參選總統是一個變數，而時代力量雖然奄奄一息，但有多少戰力仍看不出來，所以席次難估，但他也篤定的說，民眾黨絕對會進國會。

由於小黨林立，柯文哲認為，未來若第三勢力愈分散，有執政資源者更容易各個擊破，如社民黨前召集人范雲被列入民進黨不分區，就是一種斬首戰術，至於會不會與其他小黨組在野大聯盟，他說，合作看議題。

另外，柯文哲分析，親民黨主席宋楚瑜參選總統後，應會瓜分藍綠政黨票，而鴻海創辦人郭台銘幕僚各自分列親民黨與民眾黨不分區立委，他說，「生意不在一時，郭台銘畢竟還是大老闆」。

柯文哲說，郭台銘還會來協助站台，但宋楚瑜就不可能，強調有郭台銘為友不是壞事，日子還久的很，但郭台銘雖在商場叱吒風雲，在政壇上卻相當天真，也沒有很強烈的政治意識，「跟政治老狐狸玩起來，真的是被欺負的」。（編輯：李亨山）1081120