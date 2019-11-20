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壹週刊：從未指稱韓國瑜夫婦持有大安區房產

最新更新：2019/11/20 20:49

（中央社記者陳政偉台北20日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天委由發言人何庭歡赴北檢控告壹週刊妨害名譽。何庭歡說，關於韓國瑜夫婦在大安區持有房產的報導均屬不實。壹週刊傍晚發表聲明指出，報導中從未指稱韓國瑜夫婦「持有」大安區房產。

國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，壹週刊指韓國瑜夫婦曾擁有台北市大安區房產的報導不實，今天委由發言人何庭歡赴北檢控告壹週刊妨害名譽，另控告民進黨立委參選人阮昭雄誣告。

壹週刊晚間發表聲明指出，壹週刊報導中，從未指稱韓國瑜夫婦「持有」大安區房產，而是揭露韓國瑜夫婦曾在該房住過多年，房屋持有人為李姓人士，文中也有載明韓競辦發言人何庭歡說明，「房產為親屬所有」。

壹週刊強調，總統候選人房產，本為可受公評之事，歷來總統候選人皆受到媒體嚴格監督，壹週刊多篇有關韓國瑜夫婦的房產報導，皆有真憑實據，且經過多方查證屬實才刊登，絕非故意影射、誤導民眾，意圖影響選舉。

壹週刊表示，韓國瑜競選辦公室使用提告方式，意圖讓追查房產真相的媒體噤聲，深感遺憾，但絕不會因此停止監督總統候選人。（編輯：屈享平）1081120

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