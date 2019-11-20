前省議長劉炳偉：誰當選總統都應請益郭台銘

（中央社記者黃旭昇新北20日電）前台灣省議會議長劉炳偉今天表示，鴻海集團創辦人郭台銘白手起家，又是跨國企業家，有無人能敵的國際宏觀視野，將來無論誰當選總統，都應該向郭台銘請益，以吸收其長處。

郭台銘今天下午到新北市板橋區拜訪劉炳偉及中國國民黨籍市議員劉美芳，同時參拜妙雲宮王禪老祖。

劉美芳表示，郭台銘的感恩之旅主要探訪她父親劉炳偉，並感謝國民黨總統初選期間劉美芳的協助，郭台銘同時也帶著子弟兵立委參選人李縉穎拜訪，盼望劉家發揮在土城、三峽選區的影響力幫忙李縉穎。

劉美芳說，郭台銘一路從妙雲宮5樓逐層參拜，還說聽聞主祀的王禪老祖（鬼谷子）籤很靈，因此決定改天人比較少時，會再度私下參訪妙雲宮並抽靈籤。

劉炳偉接受媒體聯訪時表示，他的父親劉順天與郭台銘父親郭齡瑞都曾在警界服務，郭台銘以白手起家成為跨國企業家，國際宏觀視野在台灣無人能敵，將來無論誰當選總統，都應向郭台銘請益。他說，「政治人物所有的長處都要吸收，小細節就不要計較了」。

郭台銘接受媒體聯訪時表示，主要是來看前省議會議長劉炳偉的身體，且雙方的父親是世交，有兩代的交情。劉炳偉從事慈善與宮廟，除敘舊也特地請教將來開發土城地區工業園區時，請劉炳偉給點意見。

台北市長柯文哲指郭台銘「對政治比較天真，常會被政治老狐狸欺負」，郭台銘被記者問到對此看法，他說，柯文哲是一杯白水，是很直白的政治素人，但4年來也學得很快。

郭台銘說，柯文哲每天的工作就是被記者堵麥克風，已經嗜血成性，稱呼媒體為鯊魚，卻每天餵鯊魚。他不像柯文哲嗜血成性，因為他在板橋長大，希望替社會多做點事情。也聽柯文哲勸告，來請教老鄰居劉炳偉。

郭台銘說，每天都在做很多事情及公益，反問記者「你看我有受委屈嗎？」近日他與諾貝爾和平獎得主、被譽為「窮人的銀行家」穆罕默德‧尤努斯（Muhammad Yunus）請益，如何將窮人銀行引進台灣，縮短台灣貧富差，也有益於台灣年輕人創業。（編輯：李錫璋）1081120