海軍S-70C直升機首降高雄艦 提升搜救效能

（中央社記者程啟峰高雄21日電）海軍S-70C反潛直升機於左營軍港完成首次落艦海巡署高雄艦任務。海巡署今天表示，這次任務驗證海巡及海軍聯合搜救機制，提升海上救難能量，為海域安全寫下歷史新頁。

海巡署艦隊分署指出，這次為S-70C直升機落艦高雄艦任務，雙方事前多次協調與現勘，高雄艦13日起並前提移泊左營軍港，展開落艦人員訓練及裝備檢查，期間海軍艦隊指揮部派員協助高雄艦直升機管制官、甲板指揮組、甲板作業組、輪檔勾鍊手及消防搶救組進行相關訓練。

艦隊分署表示，高雄艦昨天上午進行落艦任務勤前教育完成落艦部署後，S-70C直升機起飛與高雄艦進行低空偵查作業，隨後完成S-70C直升機甲板落艦任務。成功落艦當下，現場人員鼓掌歡呼並相互握手致意。

艦隊分署表示，這次首度與S-70C直升機完成落艦，仰賴海軍及海巡雙方通力合作，展現更堅強的海域巡防實力。

艦隊分署指出，空勤總隊5噸級AS-365海豚直升機104年3月迄今已與宜蘭艦、高雄艦、新北艦、苗栗艦、桃園艦、臺東艦、屏東艦及臺南艦進行落艦訓練達821架次，但AS-365海豚直升機耐風力為8級又無夜航設備，無法執行夜間搜救，而S-70C直升機為10噸級，可耐9級風，機尾輪置於機腹下，可於3000噸巡防艦落艦並配備夜航設備，可全天候執行海上搜救任務，大幅提升海上搜救效能。（編輯：李亨山）1081121