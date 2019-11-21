接見西班牙眾議員 副總統：盼洽簽司法互助協定

（中央社記者溫貴香台北21日電）副總統陳建仁今天接見西班牙眾議員訪問團時表示，台灣和西班牙兩國民意機關互動交流密切，有助推動兩國之間的互利合作，未來希望與西班牙洽簽司法互助協定，透過司法合作有效嚇阻國際犯罪，並進一步提升台西兩國各項關係。

副總統陳建仁上午接見「西班牙眾議員訪問團」，恭喜訪問團的眾議員11月10日通過選舉考驗，順利成功連任，並且在選後就立即撥空訪問台灣，他要代表台灣政府與人民表達誠摯的感謝與歡迎。

副總統指出，台灣和西班牙兩國民意機關互動交流，是增進雙方各項實質合作的重要環節。西班牙民眾黨書記長莫瑞諾（Rubén Moreno）去年7月間率團訪台，這次民眾黨再度有4位資深連任議員訪台，足見雙方國會交流非常密切。

陳副總統表示，訪團眾議員在經貿、司法、財政、科技多所專長，希望此行在台能深入觀察、交換意見，協助推動兩國之間的互利合作。

副總統提到，近來跨國犯罪案件增加，中華民國國籍電信詐騙集團3年前在西班牙遭偵破，但不幸的是，西國政府將221名具有中華民國國籍嫌犯全部引渡至中國，甚為遺憾，更憂慮中國法治及人權狀況，不利中華民國國籍嫌犯個人權益及福祉。

因此，陳副總統表示，希望積極推動與西班牙洽簽司法互助協定，透過司法合作有效嚇阻國際犯罪，防杜類似案件再次發生。希望眾議員都能支持與促成這些有意義的互利合作。

副總統也感謝眾議員對台灣參與國際社會的協助，包括助台灣參與「世界衛生大會」（WHA）、「國際民航組織」（ICAO）、「國際刑警組織」（ICPO）及「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等，堅定表達支持台灣有意義參與各項國際組織的立場。（編輯：林淑媛）1081121