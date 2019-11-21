二二八左統政治犯陳明忠 上海病逝享壽90歲

二二八事件中，台中民軍二七部隊突擊隊長陳明忠（圖）曾率隊抵抗國民政府，他被當政治犯遭逮捕2次、坐牢22年，21日在中國上海病逝，享壽90歲。（台中市新文化協會提供）中央社記者蘇木春傳真 108年11月21日

（中央社記者蘇木春台中21日電）二二八事件中，台中民軍二七部隊突擊隊長陳明忠曾率隊抵抗國民政府，他被當政治犯遭逮捕2次、坐牢22年，陳明忠一生追求左統，他今天凌晨在中國上海病逝，享壽90歲。

陳明忠生於西元1929年，1947年二二八事件發生時，他在台中農學院（今中興大學）就讀一年級，曾參與謝雪紅主導的武裝抗爭二七部隊。

台中市新文化協會自2016年起展開拍攝二七部隊紀錄片計劃，由協會執行長陳彥斌擔任製作人，曾專訪陳明忠。陳明忠生前定居中國上海，今天凌晨4時許在上海住處病逝，陳彥斌也在臉書（Facebook）發文追思。

陳彥斌接受中央社記者訪問時表示，陳明忠在二二八發生時，勇敢、果決參與反不義政府行動，先是參加由謝雪紅擔任主席的市民大會，投入激烈的教化會館之戰，之後陳明忠和二七部隊退往埔里，領導突擊隊攻下魚池派出所，並在日月潭擊退國府整編21師先遣部隊。

之後，陳明忠率隊回到埔里烏牛欄吊橋北端駐守，與駐守南端的警備隊長黃金島共同會戰21師，直到彈盡援絕，起身準備突圍時，腋下被一顆子彈劃過，鮮血淋淋，為陳明忠留下永恆印記。

陳彥斌說，陳明忠為了自己理想、信仰，曾被捕2次，一次坐滿10年刑期，一次被判15年，坐牢12年。陳明忠一生追求左統、嚮往紅色中國，2005年前往國民黨中央黨部演講，促成連戰破冰之旅拜訪北京。

陳明忠2008年曾接受中央社訪問，他表示，二二八絕非族群問題，他沒有悲情的想法，但是同意是「官逼民反」的說法。他堅持「二二八並非本省人與外省人的衝突，而是要打倒貪官污吏，爭取民主自治」。

陳明忠當時指出，當年他一直與國民黨21師拚戰到最後剩下他1人；二二八事件之後，台灣進入「白色恐怖」時期，共有3萬人被抓，在那個黑暗的年代，被牽連的受難者近15萬人。（編輯：唐聲揚）1081121