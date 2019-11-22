柯文哲稱台獨是騙子 陳芳明批說風涼話

（中央社記者吳欣紜台北22日電）台北市長柯文哲20日批評台獨分子兒孫都躲國外、是騙子，引發議論。前環保署副署長詹順貴批評柯文哲無恥過分到無以復加；作家陳芳明也以自身經歷批評柯文哲說風涼話。

台北市長柯文哲20日出席ivoter上線記者會時指出，「那些喊愛台灣的，那些搞台獨的兒子孫子，都躲在美國、躲在紐西蘭，就是這樣啊，就騙子啊！」言論一出，引發外界強烈批評。

對於柯文哲言論，詹順貴在臉書發文指出，有許多人是因白色恐怖不得不逃亡，有些人是因為黑名單而想回卻回不來，同時批評柯文哲言論是去脈絡化的污衊。

詹順貴指出，台獨分子所生子女因屬地主義而取得當地國籍，這是台灣白色恐怖時期的悲劇，柯文哲曾自稱墨綠，卻不僅沒有同理心，還先消費後咒罵，「真是無恥過分到無以復加。」

詹順貴也質疑，柯文哲競選連任時，因自己的媚中舔共行為，讓這些海外愛台人士拒絕再捐款支持，因此才讓柯文哲一直記恨在心至今，於是藉機罵出「都是騙子」這種含血噴人的話。

陳芳明也在個人臉書貼文並附上全家福照片，並以「我必須讓殘忍絕情的柯文哲知道」為題，回憶過去被列為黑名單的往事。

陳芳明表示，照片是他第一次以黑名單身分回到台灣時，全家一起拍的合照，當時西元1989年，他已經在海外流亡了15年，因此父母決定拍一張家族合照。

陳芳明回憶，當時他只獲得一個月的停留，從6月30日到7月30日，當時他的兒子、女兒分別站在第二排左右兩端，正在讀中學與小學，「那年七月底，我們被迫離境。」

陳芳明指出，他再次回台時是1992年，當時也是以黑名單身分，他後來擔任民進黨文宣部主任，開始申請恢復戶籍，一直到1995年才正式拿到中華民國身分證，而那時他的兒子已經讀高中，女兒則是國中。

陳芳明表示，「那種痛苦只有我個人才能體會」，柯文哲卻在那裡說風涼話，「那已經超出台北市長的權力範圍，太過殘忍了，太傷害我這樣的市民了。」（編輯：管中維）1081122