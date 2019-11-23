蔡總統：國民黨不分區立委名單代表保守勢力

總統蔡英文（前右2）23日到宜蘭，為民進黨宜蘭縣立委參選人陳歐珀（前左2）助選，並呼籲選民集中選票給，展現守衛台灣主權及自由的堅定力量。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年11月23日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）總統蔡英文今天在宜蘭說，民進黨不分區立委名單有戰力、有理想，代表改革進步力量，但國民黨名單代表保守勢力。她呼籲選民集中選票給民進黨，展現守衛台灣主權自由力量。

蔡總統下午前往宜蘭羅東，出席連任宜蘭縣競選總部成立大會，並為民進黨宜蘭縣立委參選人陳歐珀助選。

出身宜蘭的前行政院長游錫堃、副總統陳建仁及交通部長林佳龍等人，在蔡總統抵達前，先後為蔡總統與陳歐珀站台助選。

林佳龍表示，蔡總統近年來相當重視宜蘭的交通建設，包括高鐵延伸到宜蘭規畫案、宜蘭鐵路高架化通過可行性研究，蘇花改第二與第三段也將兌現政見，將在明年元月通車。

蔡總統致詞時表示，宜蘭過去是綠色執政、品質保證的民主聖地，但對於去年宜蘭縣長選舉民進黨敗選要向選民致歉；但她強調，民進黨遇到挑戰時都會勇敢面對，近一年來民進黨知道檢討改進，知道團結，展現韌性與旺盛生命力，民進黨若不重新檢討站起，台灣未來就會有問題。

她表示，陳歐珀過去擔任立委表現優秀，為宜蘭縣民爭取到國立陽明大學院區第二期建設經費、將給縣民更好醫療環境，陳歐珀也爭取高鐵延伸宜蘭、宜蘭鐵路高架化等重大交通建設規畫案。

蔡總統說，近3年來，中央執政團隊也一直很努力，做好拚經濟、照顧人民生活、顧好台灣主權這3件要事，並打下基礎，讓人民都有感。

她認為，香港現況與台灣最大差別，就是台灣的主權是掌握在全台灣2300萬人手中，香港主權被中國掌控；若沒有主權，台灣就沒有自由民主。這次選舉全世界都在看台灣有沒有決心守住自己的主權與自由。因為台灣位在守衛民主第一線上，若台灣守不住，也會讓亞太地區其他國家緊張，所以守住台灣主權，就是守住亞太地區的和平穩定。

蔡總統認為，民進黨不分區立委名單有戰力、有理想、有價值，但國民黨的名單很多人批評、代表保守勢力，民進黨的名單代表改革進步的力量，她呼籲選民集中選票給民進黨、展現守衛台灣的力量。（編輯：張銘坤）1081123