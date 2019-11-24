郭台銘：共諜案影響台灣選舉 政府應查到底

（中央社記者王鴻國新北24日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天表示，共諜案是國安及法律問題，政府應查到底，因為相關指控確實是影響台灣選民重要選擇的指標。

郭台銘今天陪同「郭家軍」子弟兵，無黨籍新北市立委第10（土城、三峽）選區參選人李縉穎，前往白雞山行修宮參拜及三峽公有市場掃街拜票。

郭台銘接受媒體聯訪時針對中國間諜澳洲投誠宣稱滲透介入台灣選舉一事表示，這件事情牽扯到國安跟法律層面，希望執政當局要重視此事，執政團隊應查清楚，共諜案的指控確實已成影響台灣選民重要選擇的指標。至於要選哪位總統參選人，他呼籲大家要慎重考慮。

郭台銘也坦承和國民黨主席吳敦義見面，他說，人在世上終有人情世故難免，他是藍營出生的人，國民黨主席約見面談的是李縉穎參選立委的事，沒有談其他的問題。但這次立委選舉重於總統選舉，因為總統理念也要靠立法院通過。

他表示，如果立院是一黨席次過半，法案如同坦克車輾壓式通過，黨內決議就成了全民決議；因此，郭台銘認為應有小黨空間，畢竟大小黨所占席次的比例結構會對法案認知及選擇產生不同結果。

郭台銘舉例說，以0到6歲兒童國家幫你養的政策就牽涉如何排富等立法問題，預算編列上也應和買武器一樣列在國安同等級且有優先性，因為人口已負成長，不能再晚個3至5年來做，因此，預算金額不是問題，重要是怎麼樣快速實施。

郭台銘也對所謂代言人的戰爭表示，若在土城三峽選輸了，真的是沒有面子，還可能會被人當笑話，因此，他對李縉穎的選情看得比自己創業還要緊張，也比自己參選來得緊張。（編輯：方沛清）1081124