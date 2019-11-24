民進黨婦女部化身粉紅魔女 澎湖掃街護國保台

（中央社澎湖縣24日電）總統和立委選戰打的火熱，民進黨婦女部今天化身「粉紅魔女」，到澎湖展開掃街和成立澎湖姊妹會，籲請支持總統蔡英文、現任立委楊曜和民進黨，達成總統連任、國會過半的目標。

民進黨婦女部全國掃街助選活動，首站由澎湖開始，包括全國小英姊妹會總會副總會長林靜儀立委、民進黨前副秘書長徐佳青、民進黨婦女部主任蔡宛芬化身成對抗惡勢力，守護台灣民主自由的「粉紅魔女」，陪同楊曜等人前往馬公北辰傳統市場掃街拜票，為蔡總統與楊曜輔選拉票、爭取鄉親支持，並贈送民眾一份「護國保台三步驟」文宣面膜。

民進黨婦女會今天同步成立2020澎湖小英姊妹會，由全國小英姊妹會總會副總會長林靜儀授旗給澎湖小英姊妹會長許如惠接受，婦女朋友以行動一起支持蔡總統連任、楊曜當選、國會過半，推動國家發展持續進步。

蔡宛芬表示，民進黨婦女部今天正式啟動全台小英姊妹會掃街，化身護國保台的粉紅魔女到各縣市陪同民進黨立委候選人掃街，第一站特別來到澎湖力挺楊曜，發揮女性強大戰力。

徐佳青表示，今天扮演美魔女來澎湖掃街很開心，希望每一位好朋友都水噹噹，並有更多的姊妹鄉親加入一起來拉票，大家共同支持蔡總統和楊曜，保護台灣的主權，不要變成第二個香港。

楊曜表示，民主國家政黨輪替很正常，但主權喪失，要在挽回就很困難，看到現在的香港的景況就會怕，因此只有支持蔡總統和民進黨，才會守護台灣主權，籲請全民支持蔡總統連任，民進黨國會過半，將台灣顧好。（編輯：黃世雅）1081124