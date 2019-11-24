更多編輯台推薦新聞：
記者在現場／金雞獎與金馬獎之戰 多元自由終將陽光普照
娛樂

記者在現場／金雞獎與金馬獎之戰 多元自由終將陽光普照

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

埃及出土罕見幼獅木乃伊 世上最大聖甲蟲文物
文化

埃及出土罕見幼獅木乃伊 世上最大聖甲蟲文物

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

中國創新投資：王立強從來不是員工

最新更新：2019/11/24 22:54

（中央社台北24日電）中國創新投資有限公司今天發表聲明聲稱，公司主席向心及公司從未參與過任何情報或特務活動。而自稱王立強的人也從來不曾是集團員工。

中國創新投資官網24日發布公告說，公司董事會「鄭重澄清」，有關新聞報導指向心及公司參與情報及特務活動的相關內容「純屬虛假，並無任何事實根據及完全不實」。

公告提到，向心及公司從未參與過任何情報或特務活動。而「該新聞報導的主角，即自稱王立強的人，亦從來不曾成為本集團員工」。

然而公告並未提到，向心是否見過或認識王立強。

這份由向心署名的公告最後說，公司已經將此事交予律師處理，並會考慮採取切實可行的法律行動。

自稱中國間諜的王立強向外媒指出，2014年他到香港進入中國創新投資公司任職，不久就發現這不是一家普通的企業。

據報導，2015年，中國創新投資執行長向心要王立強教他的妻子畫油畫，王便逐漸打入這家公司的核心。向心告訴王立強，他1993年到香港來從事情報工作。

王立強直指，總部位在香港德輔道西的中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」。

他並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。（編輯：楊昇儒/邱國強）1081124

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報