中國創新投資：王立強從來不是員工

（中央社台北24日電）中國創新投資有限公司今天發表聲明聲稱，公司主席向心及公司從未參與過任何情報或特務活動。而自稱王立強的人也從來不曾是集團員工。

中國創新投資官網24日發布公告說，公司董事會「鄭重澄清」，有關新聞報導指向心及公司參與情報及特務活動的相關內容「純屬虛假，並無任何事實根據及完全不實」。

公告提到，向心及公司從未參與過任何情報或特務活動。而「該新聞報導的主角，即自稱王立強的人，亦從來不曾成為本集團員工」。

然而公告並未提到，向心是否見過或認識王立強。

這份由向心署名的公告最後說，公司已經將此事交予律師處理，並會考慮採取切實可行的法律行動。

自稱中國間諜的王立強向外媒指出，2014年他到香港進入中國創新投資公司任職，不久就發現這不是一家普通的企業。

據報導，2015年，中國創新投資執行長向心要王立強教他的妻子畫油畫，王便逐漸打入這家公司的核心。向心告訴王立強，他1993年到香港來從事情報工作。

王立強直指，總部位在香港德輔道西的中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」。

他並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。（編輯：楊昇儒/邱國強）1081124