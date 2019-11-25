張善政公布育兒政策 每年補助6萬到6歲

（中央社記者王承中台北25日電）國民黨副總統參選人張善政今天表示，若國民黨總統大選勝利，明年將開始實施「0到6歲國家幫忙養」政策，生育首胎補助新台幣3萬元，第2胎起補助6萬元，並且不論胎別，每年補助6萬元到滿6歲。

自鴻海創辦人郭台銘日前在參加國民黨總統初選時提出「0到6歲國家養」的政策後，引發台灣社會討論。國民黨總統參選人韓國瑜、總統蔡英文也在近期先後提出「0到6歲國家幫忙養」及「0到6歲國家跟你一起養」的政策。

張善政、國政顧問團成員吳清基、馮燕、陳芬苓上午召開「0到6歲國家幫忙養」政策發布記者會。張善政表示，若國民黨總統參選人韓國瑜當選，明年開始實施「0到6歲國家幫忙養」政策，生育首胎補助新台幣3萬元，第2胎起補助6萬元，並且不論胎別，每年補助6萬元到6歲。

張善政指出，到6年後的預算尖峰，也是長期穩定期，每年所需的預算較目前需增加570億元。相關財源會統籌規劃，將檢討前瞻基礎建設計畫的8800億元預算。

馮燕表示，托育津貼設計也會多元化，讓家長有選擇權，全面性考量自行照顧、親屬照顧及送托等不同需求，以鼓勵生育第2或第3胎。這種做法在新加坡、法國等先進國家行之多年，也會增加平價優質的公共托兒托嬰機構。

陳芬苓指出，未來將增加各種幫忙帶孩子的選擇，包含一鄉鎮成立一親子館，並廣設托嬰、托幼、托老中心，讓托兒彈性化，包含臨托、輕病托、部份時間托，和全日托。依家長照顧嬰幼兒遭遇的困難而定，可請專人入戶指導並陪同照顧，每個孩子可以申請每月6小時，共3個月的服務。

吳清基則表示，未來國教也將向下延伸，將5歲幼兒學前教育義務化，3歲、4歲幼兒教育免學費，並成立0到3歲幼兒教育中心，協助嬰幼兒早期療育與潛能開發。私立幼兒園保育員導師費比照幼兒教師，從900元提升到2000元。

張善政指出，蔡總統到執政最後一年才端出撒幣政策，天知道是否會實施，因為若選上已無連任壓力，而在有連任壓力的狀況下，才在任期第4年端出好東西，表示蔡政府根本想不出這些好政策，都是看別的人，就是100%的抄襲。

他說，「蔡政府自己發想政策是0分，抄襲人家的政策是100分，非常令人難過，對於這種總統失望透頂」。（編輯：趙蔚蘭）1081125