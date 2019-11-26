蔡總統新北競總成立 小英咖啡精緻儉樸風

2020蔡英文總統連任新北市競選總部26日成立，主打「小英咖啡概念店」走精緻儉樸風，牆面採取白色系搭配淺綠色設計，主視覺有蔡總統的大幅競選照片，以及競選活動的紀錄片投影。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月26日

（中央社記者黃旭昇新北26日電）2020蔡英文總統連任新北市競選總部今天成立，以「小英咖啡概念店」走精緻儉樸風，邀民眾坐一坐，喫茶喝咖啡。12月1日並將在板橋第二運動場舉辦競選總部成立大會。

民進黨籍立法委員兼新北市競選總部總幹事吳秉叡、立法委員林淑芬、江永昌、張宏陸、蘇巧慧等人，今天都到場祝賀。

吳秉叡表示，將競選總部設在交通便利的板橋區，坐火車、搭公車或捷運都很方便到達位於板橋縣民大道二段的總部。為走出過去一貫風格，總部改採精緻、簡樸的概念，呈現「小英咖啡概念店」，藉年輕人創意讓選戰有不同風格。

今天參加成立記者會的立委，分別在咖啡吧檯台合影，「小英咖啡概念店」包括咖啡、文山包種茶、石門鐵觀音與小餅乾。整個牆面採取白色系並搭配淺綠色設計，主視覺有蔡總統的大幅競選照片，以及競選活動的紀錄片投影。

2020蔡英文總統連任新北市競選總部表示，12月1日將在板橋第二運動場舉辦競選總部成立大會，除蔡總統親自蒞臨，總部也將準備舞台秀與園遊會、互動小遊戲，與民進黨提名的立委參選人互動。（編輯：方沛清）1081126

2020蔡英文總統連任新北市競選總部26日成立，改採精緻、簡樸的概念，呈現「小英咖啡概念店」，牆面有蔡總統的大幅競選照片，12月1日將在板橋第二運動場舉辦競選總部成立大會。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月26日

2020蔡英文總統連任新北市競選總部26日成立，改採精緻、簡樸的概念，呈現「小英咖啡概念店」，爭取連任的立委江永昌（左起）、蘇巧慧、張宏陸及新北競總副總幹事暨發言人顏聖冠，一起在「小英咖啡」吧檯合影。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月26日