賴清德：支持民進黨 讓國民黨徹底反省

民進黨副總統參選人賴清德（前中）27日重申，民進黨往後的責任是守護台灣民主自由，創造經濟繁榮與社會福利，並栽培年輕人，他表示，「我也曾經年輕，但追隨民主前輩才會棄醫從政。」年輕人承傳下去，台灣才能永續。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年11月27日

（中央社記者黃旭昇新北27日電）副總統參選人賴清德今晚表示，以往中國國民黨蔣介石時代守護中華民國，現在的國民黨不一樣了，被統一後中華民國就沒有了，他盼大家一起支持民主進步黨，讓國民黨徹底反省。

民進黨副總統參選人賴清德今天陪同民進黨新北市立委第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）參選人張銘祐拜訪斯馨祠，在土地公廟管理委員會主委劉新強、新店中山里長潘威志陪同上香祈福國泰民安、風調雨順、香火旺盛、居民賺大錢。

潘威志說，新店最古老的「斯馨祠」土地公廟，從清朝乾隆年間至今有240年歷史，原先座落於昔日稱為「店子街」的新店區民生路86巷街底，是新店最早開墾的地區。因開發建設新北捷運環狀線，遷移到現址捷運高架橋下。

賴清德向在場的鄉親致詞提到，與最古老的土地公廟結緣，知道廟方財務長潘威志很勇敢的站出來必定承受很大的壓力。他也勉勵張銘祐要學習土地公的慈悲、保佑鄉土、不分黨派協調解決問題的精神。

他強調與信眾一見如故，並與鄉親相約，希望張銘祐當選後帶著鄉親前往台南參香，賴清德將會在廟門口迎接。

賴清德重申民進黨往後的責任是守護台灣的民主自由、創造經濟繁榮與社會福利，並栽培年輕人。他說，「我也曾經年輕，但追隨民主前輩才會棄醫從政。」年輕人承傳下去，台灣才能永續。

賴清德說，退休將領應該共同守護台灣，卻跑去參加中國國慶，還被提名列為不分區立委安全名單，「國民黨這樣子不對吧」。

他說，以往國民黨在蔣介石時代還會堅持守護中華民國，但現在的國民黨卻要被統一，將來就沒有中華民國了。

賴清德說，這次選舉不是藍綠顏色的對抗，是民主與獨裁的對抗，國民黨提名的部分區域立委也是與中國站在一起，因此，不分區立委一定要選擇民進黨，讓國民黨徹底反省，必須和台灣站在一起。

張銘祐致詞時表示，他擔心台灣變成香港，因此，必須守護捍衛台灣主權，不可以被出賣。（編輯：李錫璋）1081127