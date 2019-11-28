張景森批高市杯葛橋科 開發延宕還要發什麼財

（中央社記者侯姿瑩台北28日電）行政院政務委員張景森今天在高雄主持橋頭科學園區友情路動土儀式，隨後在臉書發文批評高雄市政府杯葛動土。張景森說，若開發延宕的話，投資很快就會放棄高雄，「高雄還要發什麼大財？」

內政部今天表示，高雄橋頭科學園區聯外幹道友情路今天舉辦動土典禮，新市鎮的發展已全面啟動，但高雄市副市長葉匡時前一晚卻在臉書發文說要等「議會總質詢結束再選個黃道吉日」。內政部對於葉匡時的突兀行為，以及高雄市政府無視民眾對道路開闢的期待而刻意延宕、缺席，深表遺憾，同時也強調，政府施政不能因市長請假就停擺。

行政院副院長陳其邁原訂出席「橋頭科學園區友情路拓寬工程動土典禮」，不過臨時因為要主持其他會議而取消。

張景森下午透過臉書發文表示，他今天主持橋頭科學園區友情路動土儀式。這工程是科學園區的一部分，由中央出錢、地方執行；完工之後，有了通暢的連外道路，後續區段徵收和廠商建廠才能夠順利進行。

他說，本來是高高興興的一件喜事，日期早就訂了，中央和地方都很期待。但高雄市政府一位副市長昨晚卻在臉書發文杯葛動土，還責問「不知道中央在急什麼」？

張景森回批，現在有6000、7000億回台的投資正等著土地要建廠，工程都已經發包，若不趕快動土，開發延宕的話，這些投資很快就會放棄高雄，跑到其他地區或國家，「你高雄還要發什麼大財？」

他說，「有睡到中午自然醒的市長，難怪有看黃曆上班的副市長!！天佑高雄！」

張景森一度在臉書批評高雄有一位「天兵副市長」，但隨後將天兵二字拿掉。（編輯：蘇志宗）1081128