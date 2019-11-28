更多編輯台推薦新聞：
星際大戰主角把劇本忘床下 大結局被放eBay險外流
娛樂

星際大戰主角把劇本忘床下 大結局被放eBay險外流

科學家觀測到超大黑洞 挑戰恆星演化理論
科技

科學家觀測到超大黑洞 挑戰恆星演化理論

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

張景森批高市杯葛橋科 開發延宕還要發什麼財

最新更新：2019/11/28 17:17

（中央社記者侯姿瑩台北28日電）行政院政務委員張景森今天在高雄主持橋頭科學園區友情路動土儀式，隨後在臉書發文批評高雄市政府杯葛動土。張景森說，若開發延宕的話，投資很快就會放棄高雄，「高雄還要發什麼大財？」

內政部今天表示，高雄橋頭科學園區聯外幹道友情路今天舉辦動土典禮，新市鎮的發展已全面啟動，但高雄市副市長葉匡時前一晚卻在臉書發文說要等「議會總質詢結束再選個黃道吉日」。內政部對於葉匡時的突兀行為，以及高雄市政府無視民眾對道路開闢的期待而刻意延宕、缺席，深表遺憾，同時也強調，政府施政不能因市長請假就停擺。

行政院副院長陳其邁原訂出席「橋頭科學園區友情路拓寬工程動土典禮」，不過臨時因為要主持其他會議而取消。

張景森下午透過臉書發文表示，他今天主持橋頭科學園區友情路動土儀式。這工程是科學園區的一部分，由中央出錢、地方執行；完工之後，有了通暢的連外道路，後續區段徵收和廠商建廠才能夠順利進行。

他說，本來是高高興興的一件喜事，日期早就訂了，中央和地方都很期待。但高雄市政府一位副市長昨晚卻在臉書發文杯葛動土，還責問「不知道中央在急什麼」？

張景森回批，現在有6000、7000億回台的投資正等著土地要建廠，工程都已經發包，若不趕快動土，開發延宕的話，這些投資很快就會放棄高雄，跑到其他地區或國家，「你高雄還要發什麼大財？」

他說，「有睡到中午自然醒的市長，難怪有看黃曆上班的副市長!！天佑高雄！」

張景森一度在臉書批評高雄有一位「天兵副市長」，但隨後將天兵二字拿掉。（編輯：蘇志宗）1081128

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報