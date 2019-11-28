韓國瑜國際接軌第三支箭 青壯軍公教出國進修

（中央社記者王承中、余祥台北28日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天公布讓台灣國際接軌的第三支箭，要讓45歲以下的軍公教警消可以出國進修，只要申請到學校就讀，政府就會想辦法幫忙，「我們要迅速國際化」。

韓國瑜下午至政論節目錄影，並在晚間播出。韓國瑜表示，以他的觀點，台灣最大的危機是世界慢慢忘記台灣，台灣也慢慢忘記世界。所以他提出小學一年級實施中英雙語教育，以及所有台灣大學生、碩士班學生一定要出國交換一年。

韓國瑜指出，國際接軌的第三支箭就是讓45歲以下軍公教警消出國進修。他說，未來45歲以下軍公教警消，不能夠學校、軍警校畢業後，幾十年在這裡轉，而不知道世界之大，這是很危險的。

韓國瑜表示，未來每年政府要找到錢，讓45歲以下的軍公教警消出國，只要申請到學校，政府想辦法來幫忙，一開始的目標是1%，「我們要迅速國際化，一旦被國際孤立，台灣前途會非常危險」。

韓國瑜也指出，台灣已經窄化，過去台灣留學生大量出國，但現在台灣留學生卻在減少，他說，政府與其把錢投資在不當的地方，不如投資下一代，這些錢政府絕對承擔得起，他認為這個甚至比遷都還重要。（編輯：羅曉荷/林孟汝）1081128