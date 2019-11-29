韓國瑜主張軍公教警消出國進修 每人補助60萬元

國民黨總統參選人韓國瑜（前中）29日上午陪同黨籍立委參選人林郁方（前左2）到台灣省城隍廟參拜，為林郁方輔選拉票。中央社記者張皓安攝 108年11月29日

（中央社記者余祥台北29日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天在台北為立委參選人林郁方輔選時拋出與國際接軌的第三支箭，他表示，要送45歲以下軍公教警消出國學習一年，且「帶職、帶薪水」，政府補助每一個軍公教警消新台幣60萬元。

韓國瑜全台傾聽之旅今天走訪台北，上午陪同立委參選人汪志冰、林郁方參拜天母三玉宮、台灣省城隍廟，以及出席國政座談會，下午安排與電商、新創夥伴座談會，並將輔選立委參選人孫大千。

韓國瑜昨天拋出新政見，要讓45歲以下的軍公教警消出國進修，只要申請到學校就讀，政府就會想辦法幫忙，「我們要迅速國際化」。

韓國瑜上午在台灣省城隍廟致詞表示，他最擔心的就是「世界忘了台灣，台灣忘了世界」，若繼續下去，台灣會被孤立，因此要立刻與國際接軌。

韓國瑜說，與國際接軌第一支箭就是全台小一開始中英雙語教育，第二支箭則是讓台灣大學生、碩士生申請作交換生，若他們沒有錢，韓國瑜一定想辦法讓他們出國交換一年。

至於第三支箭，韓國瑜說，要送45歲以下軍公教警消出國學習一年，第一年計畫先送1%、約3500人「帶職、帶薪水」，消防去學消防，警政學警政、教育學教育，與國外對接一年。

韓國瑜說，政府每一個軍公教警消補助2萬美金、新台幣60萬元，若計畫成功，接下來擴大到2%，以厚植台灣競爭力。

至於外界質疑出國成效，韓國瑜說，出國交換回來一定會有改變，包括提升語言能力、打開國際視野、培養交朋友的能力、解決生活困難的能力，更會學到勇敢、有膽量。（編輯：林興盟）1081129