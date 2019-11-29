蔡總統參訪板橋放送所 瞭解文化資產活化

總統蔡英文（前右3）29日到新北市板橋放送所參訪，瞭解歷史古蹟活化，也請立委羅致政（前右4）協助向文化部爭取文化資產修復等經費。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月29日

（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市府文化局爭取中央新台幣1.9億元補助，用於自籌款外的有形文化資產修繕補助用途。總統蔡英文今天訪視板橋放送所，瞭解歷史古蹟活化，也請立委羅致政協助向文化部爭取。

總統蔡英文今天下午在民主進步黨籍立法委員羅致政、民進黨籍新北市議員陪同下，參訪板橋放送所。隨後，前往深丘福德宮參香及贈匾。

新北市府文化局表示，板橋放送所位於新北市板橋區民族路旁，原為日治時期台北放送局板橋放送所的廣播發射站，戰後由中國廣播公司接收，因封閉閒置多年。

文化局說，法院判決中廣板橋機房的土地屬國有，產權移交給交通部。交通部觀光局原擬拆除建物，改為辦公大樓。經文史團體與地方積極爭取保留，2015年獲指定為市定古蹟，並修復及活化成大型休閒遊憩場所與展演空間。

蔡總統聽取文化局委託規劃的建築師詹益寧的簡報，說明「新北市市定古蹟台北放送局板橋放送所修復及再利用工程」的規劃構想，希望複刻日治時期建築師栗山俊一的作品模型展示。

台灣日治時期建師家栗山俊一主要作品包括新公園內放送電台（今二二八紀念館）、台北郵便局（今台北郵局）等。建築師事務所也希望在板橋放送所的栗山俊一展示空間外，原車庫作為婚紗利用空間、工廠作為圖書館與輕食空間、本館再利用作為演講廳。

市府文化局主任秘書翁玉琴向總統簡報，新北市有形古蹟與歷史建築168處，無形文化資產共42處。許多資料需修復、記錄並開放再利用。希望板橋放送所要修復新台幣6000多萬元經費，需要中央補助3000多萬。整體包括林家花園等所有的文化資產修復經費需要1.9億元，希望總統支持預算。

蔡總統聽取報告後，指著身旁的立委羅致政表示，希望羅致政要多協助。

羅致政表示，希望總統今天參訪見識到過去的歷史，板橋放送所從國產到黨產再到國產的過程，更重要的是，很高興文化歷史資產的放送所可以活化起來。（編輯：張銘坤）1081129

總統蔡英文（前右）29日在民進黨立委羅致政（前左）等人陪同下參訪板橋放送所，聽取建築師對於古蹟修復再利用的規劃構想。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月29日

總統蔡英文（前右）29日參訪板橋放送所，新北市府文化局主任秘書翁玉琴（前右2）向蔡總統簡報，並爭取文化資產修復等經費。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月29日