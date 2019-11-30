簡東明：原民立委選區太大 像是在選總統

規劃退休、沒有角逐連任的現任國民黨籍山地原住民立委簡東明（圖）受訪指出，現行原住民立委選制，選區實在太大，「像是在選總統」。他建議，希望未來原住民立委選舉朝單一選區修正，依人口比例全台劃分3個選舉區。中央社記者范正祥攝 108年11月30日

（中央社記者范正祥台北30日電）現任國民黨籍山地原住民立委簡東明指出，現行原住民立委選制，選區實在太大，「像是在選總統」。他建議，希望未來原住民立委選舉朝單一選區修正，依人口比例全台劃分3個選舉區。

規劃退休、沒有參選下屆山地原住民立委的簡東明接受中央社記者訪問時表示，他不選了，想替以後的參選人說句公道話，希望能夠檢討現行原住民立委選制的問題，包括「整個台灣都是原住民立委的選舉區」，選舉區實在太大。

他指出，憲法增修條文規定平地原住民立委和山地原住民立委各有3席，但是要選原住民立委非常不容易，因為每個縣市都有原住民，參選人都要去爭取支持，參選過程必須爬山涉水，都市、離島都有票，選舉區太大，「像是在選總統」。

簡東明形容，以選舉插旗作比喻，如果一般的區域立委參選人需要競選旗幟100枝，參選原住民立委恐怕需要插旗1000枝，「中央山脈從北插到南，還有離島，尤其全部原住民人口實際分布在都市裡的有多達1/2，如何拉票，這才恐怖。」

簡東明建議，希望未來原住民立委選舉能夠朝單一選區修正，依人口比例全台劃分3個原住民立委的選舉區。如此一來，除了參選人在選舉過程可以節省很多人力和物力，更重要的是選出的單一選區原住民立委到了立法院，彼此沒有票源衝突，不會互相勾心鬥角，原住民立委會更團結，也可以更具體的經營選區。

他說，單一選區不用修憲，修正公職人員選舉罷免法就可以。憲法僅規定原住民立委的席次，並未規定選區的規模，改為單一選區是相對比較容易的改革方向。

2020立委選舉競爭激烈，根據中選會統計，區域立委選舉部分，有412位區域立委參選人、10位平地原住民立委參選人及11位山地原住民立委參選人完成登記。

現行選制，山地原住民立委及平地原住民立委各3席，採複數選區單記不可讓渡投票制，也就是每位投票者只能投一票給一位候選人，各選區得票前3名者當選。（編輯：紀淑芳）1081130