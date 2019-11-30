柯文哲：從沒說過搞台獨的都是垃圾

（中央社記者陳怡璇台北30日電）鴻海創辦人郭台銘表示，認同台灣民眾黨主席柯文哲說的「搞台獨的都是垃圾」。柯文哲則澄清從沒說過這句話，「有些搞台獨的是騙子跟搞台獨的都是騙子，這兩個不一樣、差太多了」，依然佩服有信念的人。

鴻海創辦人郭台銘今天為無黨籍新北市第10選舉區（土城區、三峽區）立法委員參選人李縉穎站台時表示，接受台灣民眾黨主席柯文哲近日對他的指教，更同意柯文哲說「搞台獨的都是垃圾」，中華民國派絕不能搞台灣獨立。

柯文哲下午為現任無黨籍市議員、被徵召參選台北市第五選區（中正、萬華）的徐立信造勢時表示，他從沒講過「搞台獨的都是垃圾」這句話，他指的是「有人全家移民紐西蘭，然後每年在台灣辦台獨募款餐會，被批評後又說移民紐西蘭是因為在台灣會氣喘」、「這種人不罵他不要臉不然要罵什麼」。

柯文哲說「人家講Ａ，你不可以講Ｂ」、「 有些搞台獨的是騙子跟搞台獨的都是騙子，這兩個不一樣、差太多了」，依舊佩服有信念的人，例如台灣獨立建國運動先驅史明。

媒體追問是否覺得無奈，柯文哲說，嘴巴在人家身上也管不了，容忍是自由的基礎，雖不見得贊同看法，但要互相諒解。（編輯：張銘坤）1081130