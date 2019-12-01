挺韓抗衡罷韓將辦大遊行 劉世芳盼避免衝突

（中央社記者陳朝福高雄1日電）「Wecare高雄」等規畫12月21日舉辦罷免高雄市長韓國瑜的罷韓大遊行，傳出韓陣營當天也要辦挺韓大遊行。立委劉世芳今天拜會高雄市政府警察局長李永癸，盼避免發生街頭衝突。

對於近日網路上傳出韓陣營同一天將舉辦挺韓大遊行，民進黨立委劉世芳表示，請李永癸必須於當天設法保護好民眾，避免雙方支持者於街頭發生衝突，造成遺憾。

劉世芳表示，憲法賦予人民集會結社的自由，罷韓遊行今年中就開始規畫，罷韓陣營為展現高雄市民的民主素養，決定以嘉年華的方式和平表達人民對於罷免韓國瑜的自由意志。但網路上消息表示，12月21日當天也將在高雄辦理挺韓活動，拚場意味十足，質疑這樣的行為根本是在故意製造社會對立。

劉世芳請李永癸應以高雄安全為前提，於遊行當天加強警力，設法降低可預見的衝突在街頭發生，避免雙方互尬，危害高雄治安。

劉世芳也呼籲在民主自由的基礎上，人民自由參與集會遊行都受到法律保障，也請雙方陣營尊重彼此的理念，以和平方式表達自身訴求。遊行當天若有任何衝突發生，也請韓國瑜承擔起基本政治責任。

對於劉世芳提供建議和關心治安，李永癸表示感謝。

高雄市警察局相關主管表示，目前尚未收到挺韓大遊行申請。但有預先沙盤推演規畫在多個高雄捷運站和列車投入警力，避免雙方發生衝突情事。如果警力不足會調動機動警力，並將會向警政署申請支援警力。

警方目前已核准罷韓大遊行21日下午1時30分至5時30分遊行，自苓雅區文化中心集結，由五福路遊行到鹽埕區駁二藝術特區，活動區域主要在南高雄。

至於網路傳出的挺韓大遊行，將自凹子底森林公園出發，遊行博愛路等周邊道路，活動區域主要在北高雄。警方表示，尚未接獲這項申請。（編輯：黃世雅）1081201