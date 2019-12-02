韓國瑜李佳芬合體造勢 全國婦女後援會成立

國民黨總統參選人韓國瑜（前右）的全國婦女後援會2日在高雄成立，韓國瑜與妻子李佳芬（前左2）合體造勢，場面熱絡。中央社記者程啟峰高雄攝 108年12月2日

（中央社記者程啟峰高雄2日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜全國婦女後援會今天成立，韓國瑜偕妻子李佳芬合體造勢，現場「凍蒜」聲不斷，場面熱烈。

韓國瑜全國婦女後援會成立大會下午在高雄舉行，來自全國各地後援會成員齊聚，國民黨主席吳敦義妻子蔡令怡、國民黨立委許淑華、台南市議員謝龍介等到場相挺。

韓國瑜授旗給後援會總會長、前台中市長胡志強的妻子邵曉鈴並致詞後，先行離去；李佳芬則全程參與。

韓國瑜致詞表示，他展開傾聽之旅後，一路走來感觸良多，感受到各地民眾充滿苦悶且對未來茫然，尤其對一下代的前途及競爭力更是憂心忡忡，台灣不能再這樣下去，必須改變。

韓國瑜指出，在台灣，女人的影響力很大，許多丈夫不是聽老婆、就是怕老婆，女人雖像水，但相信大家發揮的影響力是可以像海嘯一樣大，尤其媽媽們都很關心下一代的未來，呼籲女性朋友發揮影響力，明年1月11日一起用選票改變台灣的未來、改變下一代的命運。

李佳芬致詞表示，她最近出訪多國，也到全台各地輔選，一路看到無數的期待眼神，無非是期盼台灣未來能夠改變，因為過去台灣自豪的經濟力正逐漸在國際間消退，連東南亞許多國家的經濟都要超越台灣了，許多海外台商及僑胞也有「女兒嫁出去，擔心回不了娘家」的感觸。

李佳芬籲請現場姊妹團結，力挺韓國瑜，一起翻轉台灣當前的困境。

成立大會結束後，與會者爭相上前與李佳芬合影，並索取簽名。現場媒體也一湧而上欲訪問李佳芬，但李佳芬婉拒受訪。媒體仍一路緊跟，李佳芬則被隨行維安人員團團圍住，寸步難行，場面一度混亂。（編輯：戴光育）1081202