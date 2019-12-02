台日海洋對話 聚焦海上安全與漁業合作等議題

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）一年一度的台日海洋事務合作對話今天在台北舉行，雙方針對海上安全合作、海洋科學調查、漁業領域合作等議題交換意見；關於「沖之鳥」議題，雖然雙方認知仍有差距，但同意持續進行溝通。

第4屆台日海洋事務合作對話下午在圓山大飯店舉行。外交部晚間發布會後新聞稿表示，這次會議台方由台灣日本關係協會、外交部、科技部、海洋委員會、海巡署、海洋保育署、國家海洋研究院、農業委員會漁業署等機關派員組團與會，日方則由日本台灣交流協會、外務省、海上保安廳、水產廳、文部科學省等機關人員出席。

外交部指出，會中台日雙方針對海上安全合作、海洋科學調查、漁業領域合作、海洋廢棄物處理合作、海洋相關學術交流等共同關切事項交換意見，雙方都認為今後持續對話至為重要。

關於「沖之鳥」議題，外交部表示，雖然雙方認知仍有差距，但同意在維持漁船作業秩序及台日穩定關係的前提下，持續進行溝通，以期台日漁業合作關係能進一步進展。

另外，外交部指出，在漁業領域方面，雙方針對鰻苗貿易透明化、共同打擊非法漁業、台日漁業協議適用海域等雙方關切問題，秉持互惠原則持續展開協商。雙方並同意第5屆台日海洋事務合作對話明年擇期在日本召開。

台日海洋事務合作對話每年在日本、台灣輪流舉行，首屆會議於2016年在東京舉行。去年12月在東京舉行第3屆會議，並於會中簽署「台日走私及非法入出國應處合作備忘錄」、「台日海洋科學研究合作備忘錄」。（編輯：楊凱翔）1081202