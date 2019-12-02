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蔡總統呼籲屏南選民 唯一支持蘇震清

最新更新：2019/12/02 22:11
現任民進黨籍立委蘇震清（前右）投入屏東第2選區立委選戰，總統蔡英文（前中）、立法院長蘇嘉全（前左）2日晚間南下為蘇震清站台，呼籲屏南選區唯一支持蘇震清。中央社記者郭芷瑄攝 108年12月2日
現任民進黨籍立委蘇震清（前右）投入屏東第2選區立委選戰，總統蔡英文（前中）、立法院長蘇嘉全（前左）2日晚間南下為蘇震清站台，呼籲屏南選區唯一支持蘇震清。中央社記者郭芷瑄攝 108年12月2日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）現任民進黨立委蘇震清以無黨籍投入屏東第2（屏南）選區立委選戰，總統蔡英文今天晚間參加蘇震清的「守護南台灣之夜」，向現場上萬支持者喊「2020屏南選區唯一支持蘇震清」。

民進黨在屏南選區開放競選，除了蘇震清外，還有創黨黨員、前立委鄭朝明也以無黨籍登記參選，蘇震清今晚在東港鎮舉辦「守護南台灣之夜」，現場上萬支持者展現蘇震清的實力，蔡總統特地為蘇震清站台。

蔡總統致詞時表示，屏南選區也是她的故鄉，她的故鄉一定要贏，蘇震清是立法院第一號戰將，每次民進黨法案最困難的時候，蘇震清一定帶頭拚，2008年她當黨主席，民進黨在國會只有27席，那是民進黨最困難的時候，蘇震清是最勇敢的戰將。

蔡總統說，現在是民進黨最團結的時候，屏南這區要集中所有選票，唯一支持蘇震清，蘇震清一定要贏，國會要過半。蔡總統連喊了3次「唯一支持蘇震清」。

蔡總統請選民再給她4年，並說2020年是最關鍵選戰，決定台灣未來要走的方向，決定經濟會繼續發展下去，很多預算要國會支持，未來4年外交要更好，國防要做到最好，4年來她一直加強國防，國艦國造已開始，未來4年要把國防做到最強。

蔡總統指出，今年1、2、3季台灣經濟成長是4小龍第一名，明年也會是4小龍第一名，很多人要回來台灣投資，在地企業也加碼投資台灣，現在是台灣投資大爆發的時候，她還有很多事要做，例如老人、幼兒0到6歲要給更多照顧，轉型正義要繼續下去，綠能一定會發展成功，農業外銷的量更多。

蔡總統說，2020是關鍵選戰，全世界都在看台灣如何投票，台灣人今天有民主自由不是天上掉下來，是很多人經過很多時間奮鬥出來，主權要守住，要去投票，把票投得漂亮，總統故鄉一定要贏。

今晚為蘇震清站台的還有立法院長蘇嘉全、行政院副院長陳其邁、屏東縣長潘孟安、立委余天及莊瑞雄、前屏東縣長曹啟鴻、新北市議員何博文等人；潘孟安在演講時提到高雄捷運到東港的路線年底就會定案，未來還會延伸到潮州。（編輯：張芷瑄）1081202

總統蔡英文（左3）2日晚間到屏東為民進黨屏南選區立委參選人蘇震清（右3）站台，立法院長蘇嘉全（左）、行政院副院長陳其邁（右2）及屏東縣長潘孟安（左2）都現身輔選，強調總統的故鄉一定要贏。中央社記者郭芷瑄攝　108年12月2日
總統蔡英文（左3）2日晚間到屏東為民進黨屏南選區立委參選人蘇震清（右3）站台，立法院長蘇嘉全（左）、行政院副院長陳其邁（右2）及屏東縣長潘孟安（左2）都現身輔選，強調總統的故鄉一定要贏。中央社記者郭芷瑄攝　108年12月2日
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