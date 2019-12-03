蘇嘉全會晤大橋光夫 談2020大選意義

立法院長蘇嘉全（右）3日在立法院會客室，會見日本台灣交流協會會長大橋光夫（左），兩人握手致意。中央社記者施宗暉攝 108年12月3日

（中央社記者范正祥台北3日電）立法院長蘇嘉全今天會見日本台灣交流協會會長大橋光夫時表示，明年大選對台灣人民來說是一個選擇，選擇向西方民主國家看齊，還是和中國威權政府靠在一起。

大橋光夫至立法院拜訪蘇嘉全，立法院秘書長林志嘉、外交部次長徐斯儉、台灣日本關係協會副秘書長謝柏輝等人在場。會後，立法院發布新聞稿轉述晤談內容。

蘇嘉全指出，台灣與日本同是民主國家，人民共享自由、民主與人權，有別於中國的威權體制。

談及台日關係，蘇嘉全說，台日兩國深厚的友誼，是一種發自內心互助建立起來的真摯情感，相信未來兩國人民關係會更加緊密結合在一起。

大橋光夫表示，這次來台灣主要目的是參加「第4屆台日海洋合作對話」會議。台灣對日本而言是重要的夥伴，睦鄰友好關係放眼世界更無其他國家可以比擬。

大橋光夫指出，今年10月在「第44屆台日經貿會議」中簽署4項協議，推動台日實質經貿發展外，未來日本將持續支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、世界衛生組織（WHO）等國際組織並願意從旁協助，使台日兩國關係更上層樓，進而強化台日兩國關係。（編輯：黃國倫）1081203