退輔會志工表揚 馮世寬勉好好照顧退役將士

（中央社記者游凱翔台北3日電）退輔會今天舉辦志工表揚大會，主委馮世寬表示，蔡總統在古寧頭70週年曾提到，若不是這些犧牲的將士，台灣不會有現在繁榮。馮世寬強調，退輔會應該在將士晚年時，好好的照顧他們。

國軍退除役官兵輔導委員會下午在國軍文藝活動中心舉辦「108年績優榮欣志願服務表揚大會」，馮世寬致詞表示，今年退輔會所屬機構的榮欣志工共動員15萬人次，關懷服務超過62萬人次，這些志工來自四面八方，一起走在志願服務的道路上，這樣的精神令人佩服。

馮世寬說，他在擔任退輔會主委後曾訪視各個榮家，發現除了榮家的榮民們需要被照顧外，居家及獨居型的榮民更需要被照顧。

他回憶，今年10月他陪同總統蔡英文前往金門參加古寧頭戰役70週年時，蔡總統曾向他說，若不是這些犧牲的將士，台灣不會有如此安定的生活、民主發展及繁榮的經濟，令他相當難忘。

馮世寬表示，當時他曾詢問一名高齡95歲的古寧頭戰役老兵，能否回顧戰爭時的情境，這名榮民說，當時戰爭是打到「彈盡援絕」，也曾累到睡著而不自知，隔天國軍在清理戰場時，他在睡夢中感覺有人將他當成屍體抬走，當下才意識自己累到在戰場睡著，而睜開眼睛的當下看見藍天白雲，才了解到和平的可貴。

馮世寬強調，現在的社會大眾許多是沒有經過那個烽火的年代，但對於這些保家衛國的榮民，退輔會有責任好好照顧他們。（編輯：楊凱翔）1081203