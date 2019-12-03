蔡玉真台灣基進批韓國瑜 韓辦提告

（中央社記者王淑芬高雄3日電）媒體人蔡玉真日前上節目以「抱女人、養小三」等言論形容國民黨總統參選人韓國瑜，台灣基進也發文「有一種無恥叫做韓國瑜」，韓國瑜競辦以散發不實言論、意圖打擊選情提告。

蔡玉真今天晚上在臉書發文表示，「終於告我了」，並透露證人將會告訴韓國瑜他有多壞。

台灣基進則回應，基進的存在是要力抗中國，保護台灣，阻擋親中參選人當選；基進意圖讓韓國瑜落選，對於國民黨想用司法打壓，不怕任何濫訴，基進強調，之所以用「無恥」形容韓國瑜，是想不到更適合形容詞。

韓辦發布新聞稿指出，蔡玉真11月18日上節目以「抱女人、養小三」、「喝了酒之後會砸破玻璃要刺人的人」等言論形容韓國瑜，言論貶損人格及社會評價，涉公然侮辱與誹謗；再者，公然散布不實言論指控，也有使韓國瑜不當選、打擊選情意圖。

另外，韓辦也認為台灣基進發文者11月25日，在台灣基進粉絲專頁張貼「有一種無恥，叫做韓國瑜」等語，貶損韓國瑜人格及社會評價。韓辦指出，以不當行為影響選情，還在網路社群發文是散布不實言論，有使參選人不當選、打擊選情意圖。

韓辦以公然侮辱罪及選舉罷免法第90條，對蔡玉真和「台灣基進」臉書發文者提起妨害名譽及意圖使人不當選告訴，並以加重誹謗罪向蔡玉真提告。（編輯：洪學廣）1081203