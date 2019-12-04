蔡總統攜手賴清德替賴品妤造勢 場面熱絡

總統蔡英文（前中）與民進黨副總統參選人賴清德（前左）4日晚間到新北市汐止，為黨籍立委參選人賴品妤（前右）站台造勢，3人在台上攜手高喊凍蒜。中央社記者葉臻攝 108年12月4日

（中央社記者葉臻新北4日電）總統蔡英文晚間與民進黨副總統參選人賴清德，一同出席民進黨立委參選人賴品妤汐止競選總部成立大會，3人在台上聯手喊凍蒜，蔡總統也呼籲支持者把票投給賴品妤這隻「美人魚」。

蔡總統致詞時稱讚賴品妤很有創意，不但要與基隆市立委參選人蔡適應組成「蔡賴配」，還要組成「兩隻魚」，蔡總統開玩笑說，「兩隻魚」一隻是賴品妤、一隻是台北市第4選區（南港、內湖區）立委參選人高嘉瑜，「可別說錯成韓國瑜」，最後不忘提醒大家，要讓這兩隻「美人魚」一起進國會。

蔡總統表示，這次選舉必須展現台灣人的決心，共同保護主權民主自由，最後轉頭向身旁的賴清德說「聽說你要把賴品妤當女兒般助選」，隨後向台下支持者呼籲，一定要把票投給賴品妤。

賴清德致詞時表示，賴品妤年輕有為，從太陽花學運就能看出來她很勇敢，是太陽花女戰神，為台灣爭取言論自由，也發動白色力量、捍衛社會正義。

賴清德也表示，蔡總統如果當選，未來的4年還要持續增加預算、增加育兒津貼，「前總統陳水扁的時候是發老人年金，現在換蔡總統發囝仔紅包」。（編輯：陳俊碩）1081204

民進黨立委參選人賴品妤（左）汐止競選總部成立大會4日晚間舉行，民進黨副總統參選人賴清德（右）到場站台，賴清德致詞時稱讚賴品妤年輕有為。中央社記者葉臻攝 108年12月4日