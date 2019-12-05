稱20億助青創卻只有2000萬 韓國瑜：企業口頭說

（中央社記者許秩維、余祥台北5日電）沃草今天表示，中國國民黨總統參選人韓國瑜稱企業願提供新台幣20億元助青年創業，目前卻僅有2000多萬元；韓國瑜說，那是企業界和他私下面對面談時口頭這樣說。

台灣青年民主協會等團體舉辦2020總統大選青年論壇，邀3黨總統參選人與會和青年對談，第2場由韓國瑜出席，現場也安排青年團體輪流提問。

事實查核部分，沃草表示，韓國瑜開場時提到企業界願提供20億元助青創，但查詢高雄市政府青年局資料後，截至11月中旬，僅2000多萬元捐款。

韓國瑜表示，除高市府要撥3億元支持青年創業，銀行也願提供7.5億元，而企業界和他私下面對面談時，是口頭說願提供20億元支持高雄青年，他目標是希望支持高雄青年創業基金達100億元。

台灣青年民主協會詢問如何落實性別平等教育，韓國瑜表示，應本著「性多元」、「性尊重」、「性同理」與「性安全」原則，以不偏不倚方式成立性平教育專家小組，重新調整課程內容，在適合年齡給予適當教材，以培訓教師教學方式，落實性平教育精神。

台灣學生聯合會問及轉型正義議題，韓國瑜說，教科書應用最簡單方式呈現已有共識的真實歷史主題，以利學生理解；另外，以多元多角度呈現還未取得共識的歷史主題，培養學生獨立思考與探究能力，建立歷史觀。

至於威權時期歷史，韓國瑜表示，贊成「功過並陳」，這是為時刻警惕，絕非為再次撕裂社會，要推動讓中華民國繼續進步、讓人民安心生活與發展的政策，像國民黨政府積極面對以往過失，也做了很多彌補措施。

iVoter 議題立場分析詢問韓國瑜，要繼續募兵或恢復義務役；韓國瑜說，從人口結構，要維持軍隊年輕化，很快就要面對募兵兵源捉襟見肘問題，會持續完善「募兵制」，不會恢復過去「徵兵制」。（編輯：李明宗）1081205