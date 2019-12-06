海巡艦命名安平 蔡總統期許提升巡防能量

（中央社記者程啟峰高雄6日電）總統蔡英文今天南下為海巡署即將新成軍的600噸巡防艦命名「安平艦」。總統肯定這是國艦國造的新里程碑，期許藉新艦艇的加入，大幅提升巡防能量。

蔡總統今天出席在中信造船公司高鼎廠舉行的海洋委員會艦艇交船典禮，並觀賞600噸、35噸級巡防艦艇及多功能艇建造縮時影片。總統提到未來「安平艦」下水後，要積極和國防部協調聯繫，並共同參與演練，落實「平戰迅速轉換」目標。

總統藉由「安平」兩字，祝福所有的海巡弟兄姊妹都能「掌穩舵」安全航行，為守護台灣周遭海域，平安立大功，隨後並進行下水擲瓶、命名揭牌儀式。

總統致詞表示，政府從去年開始推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，編列新台幣426億元預算，要在10年內打造出141艘更新、更快速的海巡艦艇。她有信心，有了這些新式艦艇，海巡陣容將有世界級的水準，海巡同仁執行任務時也會更安全、更有效率。

總統說，今天下水的兩艘35噸級巡防艇，以及一艘沿岸多功能艇，有優越的機動性，可以讓海巡同仁在查緝走私、取締越界漁船時更有力。另外，600噸級「安平艦」，不只平時執行海防任務，更具有「平戰轉換」功能，在必要時可以成為國防的重要戰力。

總統感謝中信造船、罡旻公司承接這次的造船任務，而且還超前進度、提早交船，再次證明台灣造船產業實力。她肯定中信董事長韓碧祥帶領造艦、航太以及資安三大產業，組成台灣國防產業發展協會，堅持「本土、實業、正派」，這也是國防自主的精神。

包括總統府秘書長陳菊、國家安全會議秘書長李大維、海洋委員會主委李仲威、海巡署長陳國恩、中信造船董事長韓碧祥、罡旻公司總經理胡彥儒都出席今天活動。

依海巡署規劃，「安平艦」將於下個月塗裝下水，配置南部地區機動海巡隊，執行南方海城護漁及維權任務。35噸級巡防艇、多功能艇最高船速可達45節，是國內目前最高速的執法船舶。

35噸快艇更具備水砲功能，射程可達60公尺，能有效執行非法船舶驅離與救難任務，具備速度快、吃水淺及靈活性高等特點，將優先配置金門、馬祖等離島海巡隊，作為查緝越界中國大陸快艇的執法利器。（編輯：孫承武）1081206