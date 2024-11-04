打造守護海疆堅定力量 海軍2艘巡防艦預計115年交艦

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（中央社記者張已亷高雄4日電）中共「灰色地帶」襲擾日益嚴峻，海軍委託中信造船公司建造2艘巡防艦，預計民國115年完成交艦；中信造船集團董事長韓碧祥表示，這次難度雖較高，但目前已完成28個船段，進度超前。

韓碧祥今天到高雄出席「輕型巡防艦防空型原型艦」安放龍骨典禮時表示，過去「錦江艦」及「沱江艦」皆由海軍造船發展中心等單位設計後，得標企業能馬上開工建造，但這次輕型巡防艦是由海發中心提出規範與需求，由中信造船自行設計船模試驗以符合海軍需求後才開始動工，難度較以往更高，但目前已完成28個船段，進度超前。

韓碧祥說，今天安放龍骨，就放入最堅強的台灣團隊價值與信心，這次承接巡防艦建造任務是台灣造船產業水準的考驗，也是挑戰更先進造船技術的重要基礎，中信造船會認真做，讓台灣被世界看見與肯定。

國防部海軍司令部發布新聞稿表示，區域安全威脅加劇，中共「灰色地帶」襲擾日益嚴峻，海軍在評估未來戰場整體防衛作戰需求下，執行建軍備戰任務，籌建各型武器裝備，藉以提升自我防衛能力，應對未來戰場需求，而「輕型巡防艦」是依建軍目的所執行的國艦造艦計畫之一，未來將成為守護海疆堅定力量。

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「輕型巡防艦原型艦」為海軍與中信造船公司簽訂建造合約，將陸續依計畫節點執行2艘原型艦造艦、組裝及測試作業，預計115年完成交艦；此型艦建造期程短，可快速獲得填補戰力，並搭配現行主作戰艦彈性運用，強化聯合制海戰力。

總統賴清德今天上午在國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海軍司令上將唐華及高雄市長陳其邁等人陪同下，前往高雄旗津區中信造船廠主持「輕型巡防艦防空型原型艦」安放龍骨典禮。（編輯：陳仁華）1131104