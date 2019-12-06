蔡陣營：總統從未動用公務預算投放臉書廣告

（中央社記者溫貴香台北6日電）總統蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄今天表示，蔡總統個人臉書粉絲專頁從未使用公務預算投放臉書廣告，韓國瑜陣營總發言人王淺秋在沒有證據情況下，恣意捕風捉影，含沙射影指控總統動用公務經費， 抹黑造謠實屬惡意。

韓國瑜陣營總發言人王淺秋今天批評蔡陣營，拿國家預算做臉書推播，還攻擊國民黨總統參選人韓國瑜。

阮昭雄下午回應表示，蔡英文個人臉書粉絲專頁從未使用公務預算投放臉書廣告，王淺秋女士在沒有證據情況下，恣意捕風捉影，含沙射影指控總統動用公務經費，抹黑造謠實屬惡意，令人遺憾。

阮昭雄呼籲，沒有證據就造謠，王淺秋也不是第一次了，之前喧騰一時的「追蹤器」呢，當初第一時間跳出來發言的王局長，到現在擔任韓陣營總發言人的王前局長，要不要清楚交代是有還是沒有，也請領到公務員年終才請辭跳船的王前局長不要惡意造謠。

阮昭雄表示，蔡總統的臉書廣告內容，皆為公開透明的資訊，供民眾檢閱。無論是關心台灣棒球、農業、生態環境等議題，都與總統施政內容相關，可受公評。

他並說，至於大選期間，蔡英文競選團隊推出網路社群遊戲「總統府大冒險」，經由社群讓民眾體驗台灣設計美學、了解政策時事如非洲豬瘟防疫、婚姻平權推動等內容，也都屬正面公開資訊。

阮昭雄表示，相較於韓國瑜陣營在電視上的負面廣告，有如天使與魔鬼般，一般民眾看了自有評斷。請問韓陣營要不要也公布一下負面廣告在電視上投放一天花了多少經費，是20萬、200萬，還是2000萬。

他表示，「總統府大冒險遊戲」總計在臉書投放廣告約27萬，分3天執行，並非政府公務預算，由競選總部經費支出。（編輯：楊玫寧）1081206