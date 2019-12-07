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威尼斯水災 台灣捐贈10萬歐元助重建

最新更新：2019/12/07 10:29

（中央社記者顧荃台北7日電）外交部表示，義大利威尼斯市11月中旬遭遇嚴重的洪災，造成多座教堂、大量文物資產及歷史建築損害，台灣捐贈10萬歐元協助災後重建。

威尼斯日前遭遇半世紀以來最嚴重的水災，市容遭到摧毀，住房、商家及古蹟浸沒水中，聖馬可大教堂遭水淹，館藏許多珍貴書籍的斯坦普利亞基金會（Querini-Stampalia Foundation）圖書館也遭重創，媒體粗估災損可能高達數億歐元。

外交部透過新聞稿表示，威尼斯的洪災造成多座教堂、大量文物資產及歷史建築損害，義大利政府因此發起為威尼斯市災後整建的募款活動。

外交部表示，台灣在第一時間透過駐義大利代表處向義國政府表達關心，另基於台義兩國友好情誼，駐義大利代表李新穎於12月6日赴威尼斯，代表政府捐贈10萬歐元，威尼斯市長卜良洛（Luigi Brugnaro）接受捐款，並代表威尼斯市民感謝台灣協助，表示期盼雙方交流持續深化。義國國會眾議員巴薩羅（Alex Bazzaro）也出席捐款儀式，展現當地人士的重視與感謝。

外交部說，台義雙方近年在氣候變遷、綠能、環保、科技、藝術及文化等多層面交流日趨密切。威尼斯典藏豐富的歷史文化，向來是台灣人出國旅遊勝地，盼威尼斯市能早日恢復美麗的獨特市景，繼續展現光芒。（編輯：楊玫寧）1081207

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