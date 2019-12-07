中火用煤超量遭市府開罰 沈榮津：執法認知落差

尋求連任的民進黨台中市第7選區（太平、大里區）立委參選人何欣純（前中）7日在太平區成立聯合競選總部，交通部長林佳龍（前右2）、新竹市長林智堅（前左2）等人都到場力挺。（何欣純競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 108年12月7日

（中央社記者蘇木春台中7日電）民進黨籍台中市立委何欣純今天成立競總，經濟部長沈榮津等人都到場站台，針對中市府認定中火用煤量超出核准量開罰，沈榮津說，市府遵守法令，但執法認知有落差，將持續溝通。

尋求連任的台中市第7選區（太平、大里區）立委何欣純，今天在太平區成立總統蔡英文、何欣純聯合競選總部，包括沈榮津與交通部長林佳龍、新竹市長林智堅等人都到場力挺。

林佳龍致詞表示，不管他是擔任台中市長或是交通部長，總是一天到晚被何欣純追著要爭取建設，譬如說台74線增設匝道或是市民大道開闢工程，何欣純都努力爭取並一路緊盯，如此為地方犧牲奉獻的拚勁讓他深感佩服。

林智堅說，新竹被稱為「風城」，大家也稱他「小智旋風」，表示他為新竹帶來年輕、進步的風，何欣純對屯區來說也是一樣，呼籲民眾讓何欣純連任。

沈榮津表示，何欣純在立法院認真拚經濟，除大力推動工廠管理輔導法修正通過，解決多年來農田與工廠爭地問題外，也積極推動產業創新發展條例通過，讓企業享有投資抵減及信保等優惠，還替民眾爭取到貨物稅與所得稅優惠減免。

針對台中市長盧秀燕3日宣布，中火到上月底燃煤使用量已超過全年許可量，決定開罰新台幣300萬元。沈榮津接受媒體訪問表示，台電公司已經窮盡一切減少生煤使用量，這幾年下來已經減少500萬公噸。

沈榮津說，空氣污染不是只有發電廠，還有移動污染源、境外移入，以及其他工廠排放，都應該全面改善。

沈榮津指出，台中市政府要開罰，最重要一定要考慮到遵守法令規定，但市府執法在認知上有落差，未來將持續溝通，為環境保護一起努力。（編輯：洪學廣）1081207