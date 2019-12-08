兒少保護 賴清德談小燈泡事件後強化安全網

「疼惜咱們的寶貝 兒少保護醫起來」兒少安全公益活動8日在台北舉行，中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源（前左）邀請民進黨副總統參選人賴清德（前中）、衛福部長陳時中（前右）等人出席與會。中央社記者裴禛攝 108年12月8日

（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨副總統參選人賴清德今天提到，幾年前小燈泡事件，造成社會很大衝擊，總統蔡英文指示他完善社會安全網，建構多元整合服務，當時他核定1000個社工人員、一年10億元預算，為受虐兒童保護盡一份心力。

中華民國醫師公會全國聯合會舉辦「疼惜咱們的寶貝 兒少保護醫起來」活動，賴清德、民進黨立委邱泰源、吳玉琴、衛福部長陳時中、多家醫師與扶輪社代表都出席。

中華民國醫師公會全國聯合會與國際扶輪社合作，結合各縣市醫師公會共同推動「疼惜咱的寶貝」活動，希望第一線的基層醫師對於疑似受虐的徵兆，立即通報，避免憾事持續發生。

醫師公會全國聯合會說，兒虐防治首重早期發現、早期介入，社區診所是多數人平日就診地方，台灣有1萬1596家診所，每日就診人次有50多萬，若能藉由全國基層醫師的協助參與，將守護防線再往前延伸，可即時發現潛在兒虐危機，強化兒少保護工作。

賴清德致詞提到，總統蔡英文深信保護兒童、讓兒童健康快樂長大，是文明國家的指標。

他說，當然還是有一些不幸的事情發生，幾年前小燈泡事件，造成社會很大衝擊，蔡總統非常關心，當時他擔任行政院長，蔡總統特別指示完善社會安全網，當時主責的是陳時中，邱泰源、吳玉琴在立法院衛環委員會也大力支持。

賴清德說，行政院請衛福部建構多元整合的服務，以家庭為單位，整合為策略，預防為優先，成立單一窗口提供最及時協助。

他提到，在這種狀況下，要有經費、人力、物力，當時他特別核定了1000個社工人員，一年的預算有新台幣10億元，當時立委們私底下問他為何大手筆增加1000個社工，其實他內心一直記著一件事，他當住院醫師第一年那年4月4日兒童節，剛好有一個4歲小朋友受虐死亡，因此他要為兒童保護盡一份心力。

另外，賴清德也談到少子化問題，他說，現在每年新生兒人數不到20萬人，去年更少，剩下17萬多，國際排名倒數，今年他到日本跟相關內閣部會談及此議題，連日本都很驚訝台灣新生兒出生率遠比日本低；蔡總統提出零到6歲加強照顧方案，希望減輕年輕夫妻負擔，讓出生率能夠上升。（編輯：鄭雪文）1081208

民進黨副總統參選人賴清德（圖）8日在台北出席「疼惜咱們的寶貝 兒少保護醫起來」兒少安全公益活動，致詞時談及台灣少子化議題與總統蔡英文「0到6歲國家跟你一起養」選舉政見等。中央社記者裴禛攝 108年12月8日