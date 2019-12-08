李婉鈺反新潮流 陳水扁：看不下去某派系

（中央社記者黃麗芸台北8日電）一邊一國行動黨立委參選人李婉鈺日前曾說反對新潮流。對此，前總統陳水扁今天表示，對某個派系的作法，他也看不下去，認為民進黨大選後可望再完全執政，需不同聲音提醒。

一邊一國行動黨台北市第1選區（北投、士林）立委參選人李婉鈺今天下午舉辦「堅持：陳水扁口述歷史回憶錄簽書會」活動，現場湧進許多陳水扁的粉絲力挺。

媒體會中詢問，陳水扁特地幫李婉鈺站台，是否認同她先前曾提反對民進黨新潮流的訴求。陳水扁表示，李婉鈺為一邊一國行動黨所提名的立委參選人，自己則是一邊一國行動黨內「澆水的園丁」，認為李婉鈺具正義感和專業，希望她能順利進入國會殿堂，以延續自己過去擔任台北市長及立委時期的問政路線。

陳水扁指出，「政治不外是分享，絕對不能整碗捧走，甚至整桌捧著走，連要撿個飯粒都沒有」，他認為某個派系的作法，連自己也看不下去。

他表示，依近期各種民調結果顯示，民進黨這次大選後可望繼續完全執政，而小黨監督大黨（政府）是天經地義的事，認為民進黨最需要的就是有不同聲音提醒和建議，甚至進而調整部分政策，並舉政府推動一例一休即為4輸的失敗政策，這就是一黨獨大、完全執政的關係。

媒體追問民進黨同選區立委參選人吳思瑤指出，李婉鈺原先擬加入民眾黨，現又加入一邊一國行動黨，應說清立場。李婉鈺表示，自己從未說過要加入民眾黨，且向來立場都是堅定固守台灣本土主權，認為以人民利益和民主為優先的好政策，都可合作，也都應不分藍綠和黨派站在一起。

陳水扁也補充說，非常感謝民眾黨支持一邊一國行動黨提名的李婉玉。

隨後眾人一同高唱台語歌「春天的花蕊」，現場也陸續湧進大批粉絲帶著新書請陳水扁簽名。（編輯：張銘坤）1081208