總統為張廖萬堅站台 獲贈辣椒醬祝連任

（中央社記者郝雪卿台中8日電）總統蔡英文今天到台中市為立委張廖萬堅參選連任站台時表示，要讓台灣變成亞洲高階製造及研發的中心，在亞洲做領頭羊。張廖萬堅則贈送辣椒醬給總統，祝「辣台妹」高票連任。

蔡總統傍晚陪同張廖萬堅到南屯區萬和宮參香，受到萬和宮董事長蕭清杰熱烈歡迎，並祝福總統與張廖萬堅雙雙當選連任，廟口早已擠滿熱情民眾，張廖萬堅還拿出神秘小禮物送給總統，原來是台中有名的東泉辣椒醬，祝福「辣台妹」高票連任。

總統指出，台中是精密機械最集中的地方，下個世代要讓精密機械變成智慧機械及智慧製造的最重要地方，並發展航太產業，也要發展太空產業，不是送人上月球，也沒有要征服宇宙，是要讓太空中很多衛星都是在台灣製造，「MIT」（台灣製造）下個世代一定是升級版，要讓台灣變成亞洲高階製造及研發的中心，在亞洲做領頭羊。

「再給我們4年好嗎？」總統說，未來4年中共打壓會更多，就是大家要團結的時候，中國最煩惱的就是民主可以將聲音集結起來，團結的民主就是未來要守護這個國家，第一步一定要去投票，把台灣人保護國家的意志展現出來，將投票結果展現給全世界，投票就是大家的責任，要把聲音放大，讓世界聽到台灣的聲音來保護台灣。

張廖萬堅表示，擔任立委以來，不分黨派，堅持只做對的事，延宕多年的國道1號接台74線，並非他所提出的政見，但在他的爭取下，終於不再是選舉口號，更在11月底動工，徹底解決中清交流道的塞車困擾。而整治一拖再拖的筏子溪也在他進入國會後，有所進展，預計110年完成全段整治，讓台中擁有令人驕傲的母親河。

總統結束這場廟口開講後，接著再趕往烏日區，出席台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委參選人陳柏惟的聯合競選總部成立大會造勢活動。（編輯：陳俊碩）1081208