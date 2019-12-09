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挺韓罷韓遊行將登場 警方：交通運輸維安重點

最新更新：2019/12/09 09:59

（中央社記者陳朝福高雄9日電）挺韓、罷韓大遊行將於21日登場，雖然同日不同區，分別在北、南高雄舉行，但高雄警方沙盤推演防範雙方支持者於交通運輸碰頭衍生狀況，將高鐵、台鐵和捷運等列為維安重點區。

高雄市警察局相關主管今天說，警方已分別核准挺韓、罷韓大遊行21日舉行，並籲請雙方的申請人和主辦單位約制支持者，以和平理性方式表達意見及訴求，警方也有妥善的規劃。

「Wecare高雄」等申請的舉辦罷免高雄市長韓國瑜罷韓大遊行，預估10萬人到場，而被視為挺韓的「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」，申請將號召1萬人參加。

這名主管表示，不管實際參與人數多寡，或者是雙方路線最近相距在3.8公里以上，且路線全程也無交叉與重疊，但是在南高雄舉行的罷韓大遊行申請路線總長約4.5公里，在北高雄舉行的挺韓大遊行申請路線總長也約3.5公里，對於交通行車和交管都是一大考驗，已由路線行經的警分局妥善規劃勤務。

這兩場大遊行受外界關注，這名主管表示，警政署也十分關切，為避免雙方的支持者在搭車集合、遊行及解散搭車時發生衝突，同意高雄警方於必要時申請保四、保五的支援警力，秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，絕不容許暴力行為發生。

高雄警方並將高鐵、台鐵和捷運等大眾交通運輸工具及站體納為維安重點區，與鐵路警察局和捷運公司等協調，增派人員加強列車的安全維護工作，至於站體部分由高雄警方的轄區分局、保安警力負責。

罷韓大遊行路線橫跨苓雅、新興、鹽埕與鼓山等行政區，挺韓大遊行路線穿越鼓山、左營等行政區，警方已規劃相關維安計畫並研擬可能突發事故處置腹案，且將調集其他警分局警力支援遊行路線沿線交通疏導與維安勤務。（編輯：黃世雅）1081209

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