英德配抽中3號 總統：不論抽幾號一樣全力以赴

中央選舉委員會9日上午舉行第15任總統、副總統參選人號次抽籤，民進黨「英德配」抽中3號。總統蔡英文（圖）9日出席「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式」受訪表示，不論抽中哪個號碼，一樣是全力以赴。中央社記者謝佳璋攝 108年12月9日

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）對於民進黨「英德配」抽中3號，總統蔡英文今天表示，不論抽中哪個號碼，一樣是全力以赴；另外國民黨總統參選人韓國瑜批評民進黨再執政將只剩「慘」字，蔡總統強調國家是在進步當中。

財政部今天舉行「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式」，總統蔡英文、行政院副院長陳其邁均出席參與見證。今天早上正逢中選會今天舉行第15任總統、副總統參選人號次抽籤，親民黨「瑜湘配」抽中1號，國民黨「國政配」抽中2號，民進黨「英德配」抽中3號。

對於抽中的號次，蔡總統於受訪時回應，今天早上公務行程多一些，請民進黨副總統參選人賴清德去抽籤，不論是哪個號碼，其實都一樣，還是全力以赴，讓選舉能順利進行，我們（指英德配）也能過關。

另一方面，對近日韓國瑜在造勢場合不斷表示，如果民進黨再執政4年未來將「慘、慘、慘、慘」。

蔡總統回應，執政這幾年經濟都在穩定成長，產業轉型也都在進行當中，在各樣國際評等也都有不錯成績，在社會照顧上，不論是對老人或小朋友照顧，都持續注入資源並且建立照顧系統，讓社會照顧能做得更好。

蔡總統表示，同時也持續強化國防、國家安全事務，「整個國家是在進步當中，」倒是高雄市民想問的、想說的是，「市長在哪？」

對媒體問及，有日本學者提出，中國很可能暗殺台灣在野黨總統候選人，府方是否有聽到這樣的情資。

蔡總統回應，相信在每一次大選中，國安人員跟政府維安人員都會盡最大的能量跟能力保護所有候選人，這是一個國家整體必須在選舉最後階段，謹慎且嚴肅面對的議題。（編輯：黃國倫）1081209