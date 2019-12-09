李佳芬訪紐約 千人僑宴為韓國瑜凝聚聲勢

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬8日出席紐約僑宴時說，國民黨健全存在關係到中華民國存亡，有投票權的僑胞都應踴躍返台投票。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年12月9日

（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今天出席紐約僑宴，現場擠進逾1000人。李佳芬說，國民黨健全存在關係到中華民國存亡，每個有投票權的人都是救世主，應踴躍返台投票。

李佳芬與訪問團共14人，晚間在曼哈頓華埠出席由美東地區僑學界韓國瑜後援總會主辦的僑宴，席開108桌，估計逾1000人出席。李佳芬進場時，支持者熱情簇擁，將走道擠得水洩不通，李佳芬一度寸步難行。

這是李佳芬訪美在紐約首場公開活動，為炒熱氣氛，司儀多次帶領支持者高喊李佳芬加油、韓國瑜當選、立委選舉全壘打、國民黨勝利等口號。

李佳芬致詞指出，國家認同是台灣遭遇的嚴重問題。許多人認為美國民主黨、共和黨很多政策不一致，但不管怎麼吵，都在一個國家體制下。台灣則碰到國家認同問題，產生種種分歧，一直無法達成共識。

她提到，國民黨2000年失掉政權後，有人提議中國國民黨更名為台灣國民黨，很多黨員舉棋不定，「我先生給我很肯定的答案，絕對不能改，一旦改了，從此海外華僑就會跟國民黨脫節」。

李佳芬說：「當我走訪到第8個國家、第9個地點時，我深深能體會，中國國民黨健全的存在，關係了中華民國的存亡。當台灣很多人覺得中華民國這4個字可有可無，覺得中華文化存在沒有必要的時候，我們的下一代將會茫然不知所措。」

她表示，過去，台灣人找一個救世主，將所有希望寄託在總統、或是大家認為可以開創新局的一個人身上，如今，不應該再有這種想法。每個有投票權的人都是自己的救世主，應為自身命運和下一代好好開拓前途，只有自己才是自己的主人。

李佳芬強調，明年1月11日大選投票日是中華民國生死存亡之戰，有投票權的僑胞都應回到自己熱愛的國家，幫助這個國家勇敢走下去。

韓國瑜在現場播放的影片中，提出保護中華民國、熱愛中華文化、堅持民主自由、莫忘世上苦人多的4大主張，呼籲各界踴躍返台投票，用行動保護自己的國家。

訪問團成員、前台中市長胡志強與妻子邵曉鈴一同登台致詞。胡志強形容，在場1000人都是韓國瑜的分身，上下一條心，只有一個願望，「要救我們的黨、要救中華民國、要救台灣」。

李佳芬訪問美國，6日飛抵紐約後隨即轉赴華府，展開10天行程。華府行程結束後，李佳芬返回紐約，預定明天拜會紐約中華公所、赴紐約李氏總分所祭祖，11日在皇后區法拉盛出席「佳芬講堂」。（編輯：陳永昌）1081209