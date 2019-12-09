李日貴李佳芬父女委任律師 告媒體人加重誹謗罪

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬、岳父李日貴，9日委由律師郭羿廷（右）、郭瓊茹（左）到雲林地檢署遞狀，提告三立新聞副總高明慧、政論節目主持人廖筱君等人加重誹謗罪。中央社記者蔡智明攝 108年12月9日

（中央社記者蔡智明雲林縣9日電）韓國瑜妻子李佳芬與岳父李日貴，今天委由律師到雲林地檢遞狀，提告三立電視台新聞副總高明慧、主持人廖筱君等人加重誹謗罪。李佳芬已第4次對媒體人提告。

國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬的委任律師郭羿廷說，三立電視新台灣加油政論節目及三立新聞的幾則報導，指韓國瑜與李日貴盜採砂石，甚至說韓國瑜夫妻利用權勢，變更濁水溪的河川地，更嚴重的是直接影射李日貴，涉及廖姓村長的命案，這是此次提告的言論事實。

郭羿廷接受媒體聯訪表示，三立新聞電子報提到，有一名二崙鄉廖姓村長，在抗爭盜採砂石後死亡，還說這名村長抗爭後曾被人半路攔截、毆打，影射他是被人毆打致死。實際上這名廖姓村長是當兩任村長後，過十幾年才因病過世，三立新聞電子報所述的，與事實明顯不符。

郭羿廷說，三立公司未盡查證的義務，誤導閱聽大眾，受李佳芬與李日貴委託，控告三立新聞副總高明慧、李天怡、總監蔡菀瑩、政論節目主持人廖筱君及編輯林紫洵等人，妨礙名譽加重誹謗罪。

另一名李佳芬委任律師郭瓊茹說，這是李日貴第1次提告，三立新聞的報導，讓閱聽人看了，會覺得李日貴殺人，這讓李日貴感到心痛與生氣。李佳芬對自己的先生韓國瑜從參選高雄市長後，被一連串的抹黑與不實指控，也感到心痛，因而才決定提告。連同此次提告，李佳芬已是第4次告媒體人。（編輯：黃世雅）1081209