李佳芬訪紐約華埠 盼僑胞催化中華文化認同

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬（中）9日赴曼哈頓華埠，拜會1883年成立的紐約中華公所，在主席伍銳賢（左）解說下認識歷史沿革。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年12月10日

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今天表示，僑胞能催化中華文化認同，在國家認同漂移引發焦慮時發揮定錨作用，唯有重視中華文化與教育，才能延續華人在世界各地的血脈。

李佳芬8日抵達紐約，展開4天訪問行程。她今天下午赴曼哈頓華埠，拜會1883年成立的紐約中華公所，接著到鄰近的紐約李氏總分所祭祖，並向11月重新揭幕的哥倫布公園內國父孫中山銅像行禮。

李佳芬表示，對華人而言，中華文化是維繫彼此關係的重要臍帶，由於大家重視中華文化，開枝散葉後仍保有相當凝聚力，而中華公所在傳承中華文化方面扮演重要角色，只可惜台灣年輕一輩不斷淡忘。

她說，華僑將在這次選舉扮演催化中華民國與中華文化認同的重要角色，否則很多家長非常焦慮，不知道台灣的文化、主軸發展和國家認同會怎麼漂移。

李佳芬說，經過這次選舉，希望可以再次印證中華民國、青天白日滿地紅國旗在台灣有廣大市場。她感謝海外僑胞延續國父孫中山精神，在台灣認同漂移過程中扮演重要的定錨角色。

中華公所是紐約華埠最早成立的社區組織之一，現今旗下有60個僑團，在僑界地位舉足輕重。首次造訪紐約的李佳芬在中華公所主席伍銳賢解說下認識歷史沿革，並短暫參觀附設的華僑中文學校，了解華語教學概況。

李佳芬說，台灣必須重視教育，首先一定要給予教師殊榮，讓教師覺得有尊嚴，因為教師帶領下一代、牽著另一個生命，發揮重要的傳承作用。在知識爆炸時代，大家可能覺得靠教師傳承並不重要，但教師其實扮演家庭以外很重要的身教角色。

她表示：「只有重視中華文化，重視我們的教育，才能夠延續華人在世界各地的血脈。」

李佳芬離開中華公所後轉赴紐約李氏總分所，在主席李新民接待下參加祭祖活動。李佳芬指出，中華文化講究孝道，重視奉養老一輩，家庭凝聚力很強，她期盼華人延續家庭至上、重視倫理的傳統。

李佳芬接著冒雨前往哥倫布公園，向國父孫中山銅像行三鞠躬禮。

這座銅像原本臨時擺放在公園內，歷經中華公所多年爭取，獲紐約市政府批准永久豎立。今年11月12日，銅像在國父孫中山153歲誕辰紀念日揭幕，所在地更名為「中山廣場」，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）親臨見證。（編輯：韋樞）1081210